За словами начальника Дарницького ТЦК та СП, люди бояться приходити до військкомату.

В Україні 90% військовозобов'язаних, які приходили до ТЦК та СП оновити свої дані, вже мали відстрочку. З таким твердженням погодився начальник Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий.

"Так, в більшості так і є. Але часто навіть, якщо людина має, наприклад, троє неповнолітніх дітей, вона все одно чомусь вагається: йти чи не йти в ТЦК. І тут якраз, на мій погляд, дуже гарно спрацювало ІПСО, завдання якої збурити населення і зірвати мобілізацію. А посіяти недовіру до ТЦК - один із пріоритетних пунктів. На це завдання працює ціла команда телеграм-каналів, ютуб-каналів тощо. Серед людей сіють паніку. Розказують, що от, мовляв, ти тільки переступиш поріг ТЦК - і все, тебе мобілізують", - наголосив очільник військкомату в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ".

Своєю чергою журналіст видання зазначив, що на практиці так і відбувається, адже якщо немає відстрочки, то, швидше за все, людину мобілізують, на що Новосядлий відповів:

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"Я скажу, що кожен випадок, кожна справа є індивідуальними. Треба, як мінімум висновок ВЛК. Коли я чую, що батько трьох неповнолітніх дітей боїться йти до нас, то тут вже очевидно щось не так і гарно відпрацювала ІПСО".

Також він прокоментував впровадження Міноборони електронної черги. За його словами, це допомогло розвантажити роботу ТЦК та СП, попри те, що її у суспільстві критикували.

"Треба розуміти, що це пілотний проєкт. Тому, як і будь-які нововведення, потребує тестування і коригування. Але з мого досвіду - електронна черга суттєво спростила як роботу працівників ТЦК, так і військовозобов’язаних. Тому що кількість людей, яка з тих чи інших причин мала потрапити у ТЦК впродовж цих двох місяців - дуже велика", - пояснив начальник Дарницького ТЦК.

Мобілізація в Україні - останні новини

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