Костенко зауважив, що зараз попит на мобілізацію до лав української армії з боку увʼязнених зменшився.

У Збройних силах України служать уже 3,8 тисячі вʼязнів. Про це розповів секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

"3,8 тисяч ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі", – заявив він у коментарі "Українській правді".

Костенко зауважив, що зараз попит на мобілізацію до лав української армії з боку увʼязнених зменшився. За словами нардепа, переважна більшість вмотивованих людей уже пішли на службу. При цьому він прогнозує, що загалом до лав ЗСУ вийде мобілізувати біля 5 тисяч ув‘язнених.

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Водночас Костенко сказав про необхідність створення можливостей для мобілізації тих громадян України, які перебувають у СІЗО. На думку політика, це допоможе залучити до служби ще більше людей.

Мобілізація увʼязнених в Україні

У травні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким дозволено деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил.

Цей документ раніше ухвалила Верховна Рада. Ним передбачається, що засуджені за тяжкі злочини як умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство не можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Також це стосується і тих, хто отримав терміни за злочини проти основ національної безпеки.

Крім того, не можуть бути мобілізовані ті, хто посягав на життя правоохоронців; ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення; ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники).

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