Уряд вніс в парламент окремий законопроект про внесення змін у відповідні кодекси.

Разом із реєстрацією законопроекту №10378, який передбачає посилення мобілізації, Кабмін подав у Верховну Раду проект закону №10379. Другий документ передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Зокрема, передбачені такі зміни щодо адміністративних правопорушень:

збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

запровадження механізму, за яким не складається протокол у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до ТЦК, якщо особа не з’являється на виклик, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце;

запровадження можливості затримувати в особливий період осіб, які порушили законодавство про оборону – на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення — до трьох діб.

Для прикладу, наразі порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу від 200 (3400 грн) до 300 (5100 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 300 (5100 грн) до 500 (8500 грн) НМДГ.

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У новому законопроекті передбачено, за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу буде оштрафовано громадян та посадових осіб від 2000 до 5000 (34 000 – 85 000 тис. грн) НМДГ. А вказані правопорушення в умовах особливого періоду тягнуть за собою штраф від 9000 до 20 000 (153 000 – 204 000 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Що стосується посилення кримінальної відповідальності, то за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (у тому числі відмову від проходження медичного огляду) в особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів пропонують карати позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Раніше норма про покарання саме за відмову від проходження медогляду була відсутня.

Посилення мобілізації

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення мобілізації і військового обліку. До прикладу, ухилянти не матимуть права отримувати держпослуги чи продати власну квартиру.

Раніше народний депутат Мар’яна Безугла заявляла, що повна демобілізація військовослужбовців, які вже відслужили певний строк, є неможливою, доки триває війна. Але забезпечити справедливу ротацію підрозділів цілком можливо.

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