Студента мобілізували після 'іспиту' в ТЦК: що вирішив суд

Суд став на бік студента, якому скасували відстрочку після того, як він не зміг відповісти на запитання про навчальні дисципліни та складання сесій.

Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію студента, якому ТЦК скасував відстрочку через сумніви в тому, що він справді навчається. Суд постановив поновити відстрочку, скасувати наказ про призов і зобов'язав військову частину звільнити чоловіка зі служби, пише Судово-юридична газета.

Чоловік навчався на денній формі в Харківському політехнічному фаховому коледжі та мав чинну відстрочку, що підтверджувалася даними в застосунку "Резерв+".

1 липня 2026 року його доставили до ТЦК в Береговому, де під час опитування він не зміг назвати профільні дисципліни, пояснити порядок складання сесій і розповісти про навчальний план. Після цього комісія вирішила, що студент може фактично не навчатися, скасувала відстрочку й одразу мобілізувала його.

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У суді чоловік довів, що продовжував навчатися, не був відрахований і навіть був переведений на наступний курс.

Суд наголосив, що ТЦК не має повноважень оцінювати успішність студентів або перевіряти знання навчальної програми. Такі питання належать виключно до компетенції закладу освіти.

Крім того, суд встановив, що місцевий ТЦК не мав права скасовувати відстрочку, яку раніше надала комісія іншого центру комплектування.

Яке рішення ухвалив суд

Рішенням від 13 жовтня 2026 року суд:

скасував рішення ТЦК про анулювання відстрочки;

визнав незаконним наказ про мобілізацію;

скасував наказ військової частини про зарахування чоловіка;

зобов'язав поновити відстрочку та звільнити його з військової служби.

Мобілізація в Україні - резонансні справи

Як повідомляв УНІАН, українець з важкими хронічними хворобами намагався через суд тимчасово убезпечити себе від мобілізації, поки триває розгляд його позову проти ТЦК. Однак отримати такий захист йому не вдалося.

Крім того, Львівський окружний адміністративний суд відмовився скасувати мобілізацію 58-річного чоловіка, який посилався на хронічні захворювання, необхідність догляду за літньою матір’ю та порушення під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

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