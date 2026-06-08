В Україні відрахували десятки тисяч студентів, які мали відстрочку від мобілізації

Цього року процес відрахувань продовжився.

Державна служба якості освіти проводить перевірки студентів в навчальних закладах, зокрема торік за її наслідками відрахували майже 30 тисяч. Про це в коментарі "Телеграфу" сказав голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

Йдеться про студентів, які мають право на відстрочку від мобілізації, бо кількість чоловіків віком понад 25 років, які навчаються у коледжах та вишах, за час повномасштабної війни зросла майже у вісім разів.

Гурак повідомив, що під час перевірок виявили, зокрема, порушення при зарахуванні такої категорії, організації освітнього процесу, відвідування занять. За його словами, проблема досі масштабна.

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Зазначається, що до повномасштабного вторгнення в системі освіти загалом на всіх рівнях - це фахової передвищої, вищої, аспірантури і докторантури, навчалися в середньому плюс-мінус 30 000 студентів чоловіків старше 25 років. Станом на 1 травня цього року в системі навчається 230 000 таких студентів.

Гурак повідомив, що цього року також були перевірки та відрахування, проте точну цифру поки назвати важко, бо потрібно дочекатися закінчення сесії, адже саме нескладання її та не відвідування занять є законною підставою для відрахування.

"По закінченню сесії в червні ми зможемо вже станом на 1 липня побачити нові статистичні дані", - пояснив він.

За його словами, масове навчання чоловіків, старших за 25 років, - суттєвий виклик для країни, але не можна сказати, що всі вони пішли в студенти для ухиляння від мобілізації. Голова Держслужби якості освіти зазначив:

"Наша функція тільки одна. Подивитися, як вони були зараховані, як вони навчаються, чи відвідують вони заняття і чи дійсно вони присутні в закладах освіти. Те, що ми бачимо, показує, що є масштабні виклики щодо навчання таких осіб".

При цьому міністр освіти і науки України Оксен Лісовий каже, що критичної тенденції немає, хоча у 2023 році було аномальне зростання чоловіків 25+ в університетах, коледжах, аспірантурі.

Він зауважив, що статистичні дані порівнюють із періодами до 2022 року та ініціюють перевірки. Лісовий переконаний, що часто йдеться не просто про недоброчесність, а це свого роду підривна діяльність щодо обороноздатності країни.

"Це корупція в самому гіршому її вигляді і там, де це буває, має бути невідворотне покарання для тих людей, які організовують це в форматі певних схем", - сказав міністр.

Відстрочка для студентів

Як повідомляв УНІАН, згідно із законодавством, мобілізація студентів вишів в країні обмежена кількома конкретними категоріями. Головна умова така: відстрочку отримують ті, хто навчається за денною або дуальною формою і здобуває освіту вперше на цьому рівні, причому послідовно.

Тобто, якщо студент бакалаврату навчається очно і після закінчення відразу вступає до магістратури, право на відстрочку за ним зберігається (те саме стосується аспірантури та докторантури).

Але якщо у людини вже є диплом магістра, і вона знову вступає до магістратури (на іншу спеціальність), відстрочку їй, швидше за все, не нададуть, тому що це вважатиметься повторним здобуттям того самого рівня освіти.

Заочна та дистанційна форми навчання також самі по собі не дають такого права. Тому студентів-заочників цілком можуть призвати, якщо вони відповідають віковим вимогам і у них немає інших підстав для відстрочки.

При цьому мобілізація студентів 25+, при дотриманні умов щодо рівня та форми навчання, також виключена: вік у цьому випадку не відіграє ролі.

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