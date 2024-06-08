Прикордонники зауважують, що такі випадки є, але повертають назад далеко не всіх.

В деяких випадках суміжні країни повертають назад в Україну ухилянтів, які незаконно перетнули кордон. Але так відбувається далеко не завжди. Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він зауважив, що Україна має відповідні угоди із сусідами щодо повернення назад осіб, які незаконно перетнули кордон.

"Але кожна країна, чи то Молдова чи інша країна, в першу чергу використовує своє законодавство щодо осіб, які в незаконний спосіб потрапили на територію їхньої держави, щодо їхнього повернення до України. Такі випадки є, але сказати, щоб це застосовувалось до всіх порушників — не можна", — наголосив речник ДПСУ.

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Також Демченко розповів, що наразі Держприкордонслужба не фіксує збільшення кількості чоловіків, які повертаються в Україну з-за кордону.

Ухилянти тікають через кордон

Як писав УНІАН, найбільш розповсюджений спосіб незаконного перетину кордону серед ухилянтів – це плисти через Тису. Однак допливають не всі, кажуть правоохоронці. Здебільшого до незаконного переправлення людей за кордон причетні мешканці прикордонних районів.

Також ми розповідали, що у Чернівецькій області порушників кордону, затриманих при спробі втекти з країни, тепер одразу відправлятимуть до найближчого ТЦК. Це нововведення передбачене постановою Кабміну. Однак відправлятимуть до ТЦК не усіх затриманих, а лише тих, кого вже розшукують за порушення правил військового обліку.

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