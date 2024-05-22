Зміни до законодавства набули чинності із 18 травня.

В Україні набув чинності закон про посилення мобілізації. Серед іншого він надав нові пільги дружинам/чоловікам мобілізованих військових. Як випливає з тексту закону №10449, їм пом’якшать зобов'язання перед банками.

Закон, що набув чинності 18 травня не є самостійним, а лише вносить велику кількість поправок в уже існуючі закони. Зокрема він скорегував пункт 15 статті 14 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Відтепер для військових та їхніх дружин/чоловіків скасовано нарахування штрафних санкцій та пені за невиконання деяких фінансових зобов'язань перед банками та фізичними особами.

"Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, (...) їх дружинам (чоловікам) – штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля", – йдеться в новій редакції закону.

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Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, поки що українські чоловіки не будуть отримувати електронних повісток через мобільний застосунок "Резерв+". Як пояснив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, наразі в українському законодавстві просто не існує такого поняття, як електронна повістка. Новий закон у цьому плані нічого не змінив.

Також ми розповідали, що чоловіки, які були зняті з військового обліку через від'їзд за кордон на строк понад три місяці, мають до 16 червня особисто приїхати в Україну та прийти до тимчасового центру комплектування, аби знову стати на військовий облік.

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