Мають 30 днів: чоловіки, зняті з обліку через виїзд за кордон, повинні з’явитись у ТЦК

Чоловіки зобов'язані зробити це до 16 червня.

Чоловіки, які були зняті з військового обліку через від'їзд за кордон на строк понад три місяці, мають до 16 червня особисто приїхати в Україну та прийти до тимчасового центру комплектування та стати на військовий облік.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 16 травня 2024 р. № 563 "Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Зокрема, зазначається, що у чоловіків є 30 днів від початку набрання чинності постанови уряду, тобто до 16 червня.

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"Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 р. № 563 стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором", - мовиться в рішенні Кабміну.

Мобілізація в Україні - це потрібно знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, оновлений закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Передбачено, усі призовники, військовозобов'язані та резервісти протягом 60 днів мають з'явитися до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних через застосунок "Резерв+".

Водночас, постановою уряду № 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" передбачено, що у разі неуточнення протягом 60 днів військовозобов’язаним своїх даних повістка буде надсилатися йому поштою. Тобто, такі правила почнуть діяти з середини липня.

Також відтепер усі жінки-медики та фармацевти повинні стати на військовий облік, якщо хочуть працевлаштуватися. Раніше виключена норма передбачала, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не були не стояли на військовому обліку, можуть працювати як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Крім того, варто звернути увагу, що Центри надання адміністративних послуг не будуть направляти військовозобов'язаних до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чи на проходження військово-лікарських комісій. Це не є їх функцією. Мобільний застосунок "Резерв+" та ЦНАПи - це сервіси з оновлення даних.

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