Таких людей розшукують на підставі письмових звернень від ТЦК.

У базах поліції значаться сотні тисяч громадян, які, ймовірно, ухиляються від мобілізації. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Розповідаючи про процес вручення повісток на вулицях, міністр зауважив, що це є цілком законною практикою, яка, однак, має свою специфіку.

"Повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК", - розповів він.

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За словами Клименка, громадян, які ухиляються від мобілізації після отримання повістки, поліція починає розшукувати лише на підставі письмового звернення від ТЦК.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, народний депутат Юлія Гришина пояснила, які норми передбачає ухвалений закон про мобілізацію щодо аспірантів. Крім того, Гришина пояснила, які категорії здобувачів та працівників освіти не підлягають призову.

Також ми розповідали, навіщо створюють електронний кабінет військовозобов'язаного. В електронному кабінеті, зокрема, можна буде підтвердити бронювання, зазначили в оборонному відомстві.

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