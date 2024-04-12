У електронному кабінеті, зокрема, можна буде підтвердити бронювання, зазначили в оборонному відомстві.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, для чого держава створює кабінет військовозобов'язаних, і які функції він матиме.

Важливою інформацією він поділився в ефірі телемарафону. "Це сервіс, який має стати зручним. Не потрібно буде йти до ТЦК та СП. Тому що є люди, які не люблять з'являтися в державних установах, а таким чином вони зможуть доповнити інформацію про себе. Вони можуть туди завантажити документи, які свідчать про те, що у них змінився сімейний стан, що вони мають вже трьох чи більше дітей, або змінили місце проживання, здобули якусь освіту. Це все зручно", - пояснив Лазуткін.

За його словами, деякі люди наразі мають бронювання, і його також можна буде підтвердити в цьому електронному кабінеті. Крім того, він зазначив, що після того, як новий законопроект про мобілізацію набрати чинності, всі військовозобов'язані протягом 60 днів мають оновити свої дані. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАПі чи в новоствореному електроному кабінеті.

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"Держава має розуміти, скільки людей можна буде мобілізувати, який у них стан здоров'я і які військово-облікові спеціальності мають ці люди. Тому, це необхідна міра, і будемо сподіватися, що люди будуть ставитися відповідально. Адже, як на мене, головною мотивацією має бути бажання захистити свою країну, не пустити росіян і відвоювати ті території, які зараз тимчасово захоплені", - сказав Лазуткін.

Ухвалено новий закон - мобілізація у центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроект про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народних депутати.

Відповідно до нього, за ухиляння від мобілізації під час воєнного стану штрафи для громадян складатимуть від 17 000 до 22 500 грн. Також ним передбачено, що оформлення документів за кордоном відбувається тільки за умови одночасного оновлення персональних даних для військового обліку.

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