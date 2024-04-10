Опубліковано остаточну редакцію законопроекту.

У нормі мобілізаційного законопроекту про обмеження ухилянтів у праві керувати транспортними засобами є два винятки.

Остаточну редакцію законопроекту оприлюднив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олександр Федієнко. Так, тимчасове обмеження людини у праві керування транспортними засобами не може бути застосовано у наступних випадках:

якщо це позбавляє людину основного законного джерела засобів для існування;

якщо людина використовує транспортний засіб у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні людини з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.

Закон про мобілізацію: останні новини

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію.

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Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець спочатку сказав, що він порушує норми Конституції, однак потім закликав підтримати його. Він зазначав, що зауваження мають врегулювати до другого читання.

Вчора стало відомо, що розгляд законопроекту про мобілізацію Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершено. Його можуть винести на розгляд Ради вже сьогодні.

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