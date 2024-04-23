Це стосуватиметься тих батьків, які не платять аліменти.

Батьки, які мають на утриманні трьох і більше дітей, але при цьому не платять аліменти, можуть бути мобілізовані. Про це сказав заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на сьогодні кількість боржників за аліментами перевищує 500 тисяч осіб. При цьому додав, що з них 180 тисяч – це боржники за аліментами, які не сплачують більше трьох місяців, тобто злісні неплатники, які не виконують своїх обов’язків щодо забезпечення своїх дітей.

Гайченко додав, що виконавча служба "стягує аліменти усіма законними способами".

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"Арештовуємо рахунки, стягуємо кошти із заробітних плат і пенсій та інших виплат, можемо реалізовувати майно. Можемо заходити в помешкання і виносити пральні машини, телевізори і побутову техніку, айпади і ноутбуки і продавати це все з аукціону на користь дитини", – наголосив він.

Представник Мінʼюсту також зазначив, що ті батьки, які мають на утриманні трьох дітей і більше, але при цьому не платять аліменти, по суті дітей не утримують.

"Ці діти в них є, але своїх обов’язків вони не виконують. Тому такі батьки трьох і більше дітей, за умови не утримання хоча б одного з них, будуть призиватися до Збройних сил України. Ми не можемо казати, що вони їх утримують, а не утримуєш дитину, то значить у тебе і пільги немає", – наголосив заступник міністра юстиції.

Гайченко повідомив, що зараз розробляються механізми співпраці ТЦК та виконавчих служб в питанні мобілізації. Він не виключає, що багатодітні батьки повинні будуть надавати довідку до ТЦК, що в них немає заборгованості по аліментах.

Заступник міністра юстиції також зазначив, що серед неплатників аліментів є і жінки. За його словами, на сьогодні таких близько 16 тисяч. Він додав, що призов в армію матерів, в яких троє і більше дітей, котрі не платять аліменти, може бути лише у випадку, коли вони підлягають мобілізації. При цьому додав, що таких випадків найімовірніше не буде або вони будуть поодинокими.

Мобілізація в Україні

11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроект про мобілізацію №10449 в цілому. Вже 16 квітня закон про мобілізацію підписав президент України Володимир Зеленський.

18 травня 2024 року новий закон набере чинності. Ним передбачено умову, за якої втрачають право на відстрочку від мобілізації військовозобов'язані жінки і чоловіки, "на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років". Йдеться про батьків, які є боржниками зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

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