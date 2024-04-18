Це щонайменше 20 тисяч людей.

Член оборонного комітету ВР Ірина Фріз розповіла про втрату відстрочки від мобілізації, яку зараз мають військовозобов'язані жінки і чоловіки, "на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років".

Як пише LB.ua, урядовці запропонували нардепам позбавити цього права боржників "зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці".

"Тому комітет ухвалив її з урахуванням технічної правки (зі згадкою саме про аліменти). Щодо розрахунків (можлива кількість таких батьків. — LB.ua), то ні Генеральний штаб, ні Міністерство оборони такої статистики не надавали. Проте ми всебічно довіряємо цій пропозиції", — наголосила Фріз.

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За її словами, громадяни мають у першу чергу пам'ятати, що в країні триває війна. Крім того, люди, які мають згадану відстрочку повинні виконувати свої батьківські обов’язки в повному обсязі.

У Міністерстві юстиції повідомили, що станом на 1 березня 2024 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває 520,2 тис. документів про стягнення аліментів.

За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, ця кількість може змінюватися щомісяця, однак у середньому по країні чисельність неплатників аліментів — не менш ніж пів мільйона.

"Що дуже високий показник на все населення навіть до 40 млн", — додав він.

Гайченко додав, що наразі немає точної статистики батьків, які б заборгували аліменти за понад три місяці та мають трьох чи більше дітей. Однак, за його оцінкою, це не менш ніж 20 тисяч людей.

"Треба наголосити, що мобілізація для такої категорії ні в якому разі не має бути покаранням. Бо військова служба — це обов'язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм достатньо швидко погаcити борги. Головне — діти отримають фінансове забезпечення", — вважає Гайченко.

Він також прокоментував доцільність залучати до ЗСУ певну частину контингенту з аморальним способом життя. Посадовець зауважив, що на війні потрібні не тільки ті, хто беруть зброю до рук, я й ті, хто ритимуть окопи.

Новий закон про мобілізацію

Як повідомляв УНІАН, в Україні скоро запрацює новий закон про мобілізацію. Він набирає чинності через місяць із дня, наступного після його оприлюднення. 17 квітня 2024 року його було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України", тобто, набирає чинності закон 18 травня 2024 року.

Ми зібрали основні зміни у законодавстві з цього питання та кого вони стосуються.

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