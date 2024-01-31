Він вважає, що без жорсткої мобілізації Україна ризикує програти цю війну.

Україні потрібна "жорстка мобілізація", або ми ризикуємо програти війну. Про це заявив командир 118-ї бригади ЗСУ Анатолій Стуженко в інтерв’ю "18 три нулі".

Військовий підкреслив, що країна, яка хоче перемогти у війні, повинна мобілізувати всі ресурси, щоб здобути перемогу.

"Прикладом цього є Ізраїль, який в 40-і роки мобілізувавшись - там і діти воювали – але відстояли свою землю і з'явилась держава Ізраїль, яка є і сьогодні. І також воює", - сказав Стуженко.

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Він підкреслив, що агресивний сусід ніколи не залишить Україну у спокої, поки не завоює країну.

"І сьогодні це дуже велике для нас випробування… Ми з перших днів війни об’єдналися. Але я тепер розумію, що об’єдналися ті, хто болів за Україну і вони до кінця стоять. Оці об’єдналися. А решта просто дає поради, шукають помилки, перейшли в адвокати, в радники – радять як правильно відповідати, коли зупиняють машину… Повірте мені, ми дограємось в демократію до такого стану, що нас скоро, військових, будуть ногами пинати. Повинно так: не вийшов з машини – прострелили коліно. Тільки так. Інакше ми не переможемо. Жорстка мобілізація", – зауважив командир.

Стуженко попередив, що Росія, якщо виграє війну, потім використає ухилянтів як "гарматне м'ясо" для військового захоплення інших країн.

"Якщо ми зараз не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі… Для них (росіян – УНІАН) ми - ніхто. Впадемо ми (ті, хто зараз на фронті), всіх отих "диванних" зберуть в одну кучу, одягнуть у їхню зелену вонючу форму, дадуть прості автомати і вони підуть на Польщу. Тільки у них за спинами будуть стояти хтось, хто буде стрілятиме їм у спину, щоб вони йшли", – наголосив військовий.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 30 січня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді новий законопроект про посилення мобілізації в Україні.

Передбачається, що головним представником документу в парламенті буде міністр оборони Рустем Умєров. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний виступатиме як співдоповідач.

Раніше у Міністерстві оборони повідомили, що новий проєкт закону врахував всі надані народними депутатами зауваження, які надійшли після опрацювання першого варіанту законопроєкту.

У відомстві зазначили, що новий документ визначає "прозорі правила мобілізаційного процесу", а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних.

Ним передбачено, що до обов'язків військовозов’язаних громадян входитиме реєстрація електронного кабінету. Повістка може бути надіслана через електронний кабінет, днем її вручення вважатимуть той, коли ТЦК отримала повідомлення про її доставку. Якщо її надіслали пізніше 17:00, вона вважатиметься врученою у наступний робочий день.

При цьому ухилянтам заборонять виїзд за кордон, а також буде можливим арешт їхніх активів.

Крім того, новий документ пропонує дозволити призивати на військову службу чиновників та правоохоронців. Бронювання матимуть голови міських та селищних, територіальних громад. А ось військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування матимуть бронювання у розмірі 50% від штату.

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