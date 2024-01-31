Основним представником буде міністр, а головнокомандувач виступатиме як співдоповідач.

Новий законопроект про мобілізацію, який вчора зареєстрував Кабмін, у Верховній Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Як повідомляється у документації на сайті парламенту, головним представником документу в парламенті буде Умєров. Залужний виступатиме як співдоповідач.

Міністерство оборони стверджувало, що коментарі та зауваження до законопроекту про мобілізацію було враховано спільно з Генеральним штабом ЗСУ, урядом та народними депутатами. Новий документ визначає "прозорі правила мобілізаційного процесу", а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних.

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Новий законопроект про мобілізацію - що відомо

У вівторок, 30 січня 2024 року, Кабінет Міністрів України передав до ВР оновлену версію законопроекту про мобілізацію.

Як повідомляв УНІАН, до обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації входитиме реєстрація електронного кабінету. Повістка може бути надіслана через електронний кабінет, днем її вручення вважатимуть той, коли ТЦК отримала повідомлення про її доставку. Якщо її надіслали пізніше 17:00, вона вважатиметься врученою у наступний робочий день.

При цьому ухилянтам заборонять виїзд за кордон, арешт активів дозволять.

Крім того, новий документ пропонує дозволити призивати на військову службу чиновників та правоохоронців. Бронювання матимуть голови міських та селищних, територіальних громад. А ось військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування матимуть бронювання у розмірі 50% від штату.

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