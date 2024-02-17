Депутат протягом 5 місяців не з’являвся в місці несення служби, але отримував за це гроші.

На Чернігівщині депутата Семенівської міськради підозрюють в ухиленні від військової служби і шахрайстві. Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Держприкордонслужби повідомили депутату про підозру.

"Депутат був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом 5 місяців не з’являвся в місці несення служби. Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця та навпаки - писав у документах, що той начебто несе службу у прикордонних нарядах", - зазначається в повідомленні ДБР.

При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового на понад 157 тис. гривень.

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Чоловікові повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Матеріали досудового розслідування відносно керівника депутата, який прикривав його злочинні дії, виділене в окреме провадження.

Ухилення від мобілізації - що треба знати

Раніше у Нацполіції роз'яснили, що військовозобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової служби, й надалі підлягають мобілізації. За повторне ухилення порушник отримає реальний термін.

Наразі в Україні розслідується близько 9,4 тисячі проваджень щодо ухилення від мобілізації. З них 2,6 тисячі - були скеровані до суду.

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