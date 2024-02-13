У поліції попереджують, що за повторне ухилення від мобілізації військовозобов'язаному загрожує реальний термін.

Військовозобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової служби, й надалі підлягають мобілізації. За повторне ухилення порушник отримає реальний термін.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ відповів перший заступник голови Національної поліції України - керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. На питання про те, чи можуть одразу служити ті, відносно кого винесено вироки, чи повинні чекати, топ-поліціянт відповів, що це залежить від того, яким чином в рішенні суду прописано відбування умовного терміну.

"Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була", - сказав він.

За словами Цуцкірідзе, наявність досудового розслідування, навіть підозри - це не привід не служити, оскільки усе залежить від того, який запобіжний захід обраний під час розслідування та чи не буде він обмежувати людину в пересуванні.

"У нас є випадок, коли ми встановили за запитом наших міжнародних колег осіб, відносно яких ведуться слідчі дії в одній з країн Балтії. Декілька років тому там було здійснено викрадення людини з вбивством. Фігуранти справи - наші громадяни. Так от один з них, як встановлено, знаходиться на передовій. Він дав показання і підтвердив, що до цього злочину причетні ще дві особи, які віддали життя, воюючи за нашу країну", - розповів Цуцкірідзе.

Після цього чоловіку вручили підозру, однак запобіжного заходу не обирали, тому він продовжує служити на одному з найскладніших напрямків фронту.

За словами Цуцкірідзе, наразі в Україні розслідується близько 9,4 тисячі проваджень щодо ухилення від мобілізації. З них 2,6 тисячі - були скеровані до суду.

"Дещо повільно такі справи розглядаються в судах, ми розуміємо, що на суддів велике навантаження, але вже є й вироки. У 2022 році винесено 250 вироків, в 2023 - близько 300. Все ж таки, щоб люди відчували, що відворотності покарання немає за цим злочином, судам треба ще попрацювати", - зазначає заступник голови Нацполіції.

Як зазначає заступник голови нацполіції, здебільшого результат таких проваджень - умовне покарання.

У центрі уваги мобілізація

Парламент 7 лютого в першому читанні підтримав поданий Кабміном проект закону про мобілізацію (10449), в якому, зокрема, прописано посилення мобілізаційних заходів. У тому числі в документі йдеться про зниження мобілізаційного віку в нашій країні з 27 до 25 років і впровадження електронного кабінету військовозобов'язаного.

Пізніше - 9 числа, стало відомо, що уряд дозволило ТЦК та СП під час мобілізації та воєнного стану працювати цілодобово. Радник Очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк повідомив, що таке нововведення необхідне для того, щоб позбутися розриву з подіями на фронті.

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