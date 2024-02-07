Чоловік на суді підтвердив, що написав відмову від мобілізації.

В Україні засудили за ухилення від мобілізації чоловіка, який отримав статус обмеженої придатності до служби.

Як йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, уродженець міста 10 жовтня 2023 року пройшов медичний огляд та був визнаний ВЛК обмежено придатним до служби. Він не міг би служити у ДШВ, плавскладі, морській піхоті та спецспорудах, однак міг би бути скерований у військкомат, військову установу чи навчальний заклад.

Того ж дня йому вручили повістку, за якою мав з’явитись у ТЦК 11 жовтня. Втім, чоловік вирішив написати відмову від проходження служби. Це кваліфікували як ухилення від призову.

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Під час судового засідання українець підтвердив, що відмовився від мобілізації, бо "має поганий стан здоров’я і не може перебувати на військовій службі".

Ухилянта визнали винним та засудили до п’яти років ув’язнення. Втім, від відбування покарання його звільнили, призначивши три роки іспитового терміну.

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Під час дії воєнного стану в країні запроваджується комендантська година, під час якої громадяни не можуть знаходиться на вулицях без наявності спеціальних дозволів. Також діє ряд обмежень для громадян держави, зокрема, обмеження на виїзд закордон, на проведення демонстрацій.

Повідомлялося, що в Україні хочуть запровадити зміни у процесі мобілізації, зокрема, знизити мобілізаційний вік. Законопроект, у якому прописані зміни, уряд вже подав у Раду.

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