Текст законопроекта містить вичерпний перелік тих, хто не підлягає примусовому призову, але може бути мобілізований за бажанням.

Новий законопроект про посилення мобілізації пропонує зберегти загальні правила надання відстрочки під час мобілізації, але певні новації в ньому все ж передбачені.

Як передбачає текст законопроекту, опублікований на сайті Верховної Ради, відстрочку від мобілізації відтепер матимуть:

громадяни, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби, зокрема ті, хто відслужив 36 місяців (тривалість відстрочки визгначатиме Ставка верховного головнокомандувача);

громадяни, які були звільнені з військової служби після повернення з полону;

строковики, звільнені зі служби під час дії воєнного стану (відстрочка діє шість місяців);

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, а також ті, хто здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (інтерни, докторанти).

При цьому, як і раніше відстрочка залишається для наступних категорій громадян:

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ті, хто був заброньований від служби відповідно до закону;

особи з інвалідністю та ті, хто визнаний непридатним до служби згідно висновку ВЛК;

військовозобов’язані, що мають на утриманні трьох і більше дітей (за умови, що немає заборгованості за аліментами);

військовозобов’язані, що самотужки виховують дитину;

військовозобов’язані, що виховують дитину-інваліда або дитину з важкою хворобою;

усиновителі та опікуни, що мають на утриманні дітей-сиріт;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, чи іншим близьким родичем;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ;

військовозобов’язані, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час відбиття російської агресії, починаючи з 2014 року.

Новий законопроект про посилення мобілізації в Україні

Як писав УНІАН, під вечір 30 січня Кабмін передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Його розробили з урахуванням усіх головних недоліків, за які критикували попередню версію.

Серед найважливіших положень закону – обмеження прав ухилянтів буде тільки через суд. В попередній версії законопроекту такими повноваженнями наділили керівників ТЦК, що обурило юристів.

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