Новий законопроект про посилення мобілізації пропонує зберегти загальні правила надання відстрочки під час мобілізації, але певні новації в ньому все ж передбачені.
Як передбачає текст законопроекту, опублікований на сайті Верховної Ради, відстрочку від мобілізації відтепер матимуть:
- громадяни, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби, зокрема ті, хто відслужив 36 місяців (тривалість відстрочки визгначатиме Ставка верховного головнокомандувача);
- громадяни, які були звільнені з військової служби після повернення з полону;
- строковики, звільнені зі служби під час дії воєнного стану (відстрочка діє шість місяців);
- здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, а також ті, хто здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (інтерни, докторанти).
При цьому, як і раніше відстрочка залишається для наступних категорій громадян:
- ті, хто був заброньований від служби відповідно до закону;
- особи з інвалідністю та ті, хто визнаний непридатним до служби згідно висновку ВЛК;
- військовозобов’язані, що мають на утриманні трьох і більше дітей (за умови, що немає заборгованості за аліментами);
- військовозобов’язані, що самотужки виховують дитину;
- військовозобов’язані, що виховують дитину-інваліда або дитину з важкою хворобою;
- усиновителі та опікуни, що мають на утриманні дітей-сиріт;
- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, чи іншим близьким родичем;
- наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ;
- військовозобов’язані, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час відбиття російської агресії, починаючи з 2014 року.
Новий законопроект про посилення мобілізації в Україні
Як писав УНІАН, під вечір 30 січня Кабмін передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Його розробили з урахуванням усіх головних недоліків, за які критикували попередню версію.
Серед найважливіших положень закону – обмеження прав ухилянтів буде тільки через суд. В попередній версії законопроекту такими повноваженнями наділили керівників ТЦК, що обурило юристів.