В попередній версії законопроекту такими повноваженнями наділили керівників ТЦК, що обурило юристів.

У новому законопроекті про посилення мобілізації в Україні передбачено обмеження прав військовозобов’язаних, які ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо військового обліку та проходження військової служби.

Як випливає із тексту документа, щодо ухилянтів можуть застосувати наступні обмеження у правах:

накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках;

обмеження на виїзд за кордон;

обмеження прав на керування автомобілем.

На відміну від попереднього законопроекта, який наприкінці грудня вносив в Раду Кабінет міністр, цього разу уряд пропонує накладати ці обмеження не за рішенням голови ТЦК, а за ухвалою суду. А ТЦК може лише звертатися до суду, щоб саме він розглянув можливість запровадження таких обмежень.

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Новий законопроект про посилення мобілізації в Україні

Як писав УНІАН, під вечір 30 січня Кабмін передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. В теорії новий законопроект має врахувати усі головні недоліки, за які критикували попередню версію.

Одним з головних пунктів загального невдоволення, який закидали грудневому законопроекту, були занадто великі повноваження керівників ТЦК та погано прописані процедури.

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