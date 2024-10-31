Першими зможуть отримати електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти-аспіранти, кажуть у Міноборони.

В листопаді в застосунку "Резерв+" запрацює сервіс з оформлення онлайн-відстрочки від служби, але поки лише для двох категорій військовозобов’язаних. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко.

"Зараз активно тестуємо сервіс. В листопаді, в наступному оновленні "Резерв+" цей сервіс обов’язково з’явиться. Першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти-аспіранти. Трошки пізніше - багатодітні батьки", - розповіла вона.

За її інформацією, потім додаватимуться всі інші типи відстрочок.

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"Рухаємося до того, щоб всі категорії військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, могли оформити її онлайн", - додала Чорногоренко.

Вона зауважила, що ця функція стає можливою завдяки співпраці різних міністерств і зараз налагоджується обмін між різними державними реєстрами. Це потребує певного часу.

"Запуск відстрочок – це один з наших пріоритетів. Ми розуміємо, що ця функція поліпшує життя наших громадян. Вона фактично приведе до того, що громадяни не потребуватимуть офлайн-візиту, стояння в чергах і витрачання часу. Оскільки людям буде дана можливість в декілька кліків зайти в застосунок, надіслати запит і за лічені хвилини, якщо інформація про цей статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка підвантажується прямо в застосунок", - сказала Чорногоренко.

"Резерв+" - новини

Як повідомляв УНІАН, в Міноборони неодноразово заявляли, що хочуть перетворити "Резерв+" на цифровий аналог ТЦК. З цією метою додаток весь час доповнюють новими сервісами.

Влітку Чорногоренко повідомила, що Міноборони працює над тим, щоб військовозобов'язані отримали можливість оформлювати відстрочку онлайн.

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