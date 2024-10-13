За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, у найближчому майбутньому мають запустити функцію онлайн-рекрутингу.

У мобільному застосунку "Резерв+" скоро мають зʼявитися нові функції. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко.

За словами посадовиці, у найближчому майбутньому мають запустити функцію онлайн-рекрутингу. Також має зʼявитися можливість оформлення відстрочки для чоловіків призовного віку.

"Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн-рекрутинг", – написала Черногоренко у Facebook.

Відео дня

Застосунок "Резерв+": ви могли це пропустити

Як розповідав УНІАН, нещодавно Міністерсто оборони України випустило оновлення для застосунку "Резерв+". Зокрема, розробники додали функцію, що дозволяє оновлювати базу неактивних електронних військово-облікових документів шляхом сканування QR-кодів.

Крім того, відстрочка від мобілізації відображається як окремий вид відстрочки, відповідно до чинних норм законодавства.

Раніше також повідомлялося, що в жовтні 2024 року у мобільному застосунку запрацює сервіс рекрутингу, який має допомогти користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями і вподобаннями. Катерина Черногоренко наголошувала, що удуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: