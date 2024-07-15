За словами Черногоренко, це можливо, але є нюанси.

Наразі Міноборони України працює над тим, щоб військовозобов'язані отримали можливість оформлювати відстрочку онлайн. Однак є низка даних, яких немає в електронних базах, тому це процес перебуває в активній розробці, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в інтерв'ю LIGA.net.

"Є підстави для відстрочки, які ми зможемо швидко реалізувати. Це троє дітей, це статус студента. Тобто те, з чого у державі вже є реєстри. Є низка підстав, з яких даних немає. Наприклад, відсутня єдина централізована база, яка швидко надасть нам можливість отримати інформацію щодо догляду за людиною з інвалідністю", - пояснила Черногоренко.

Вона пояснила, що у Міноборони планують зробити так, щоб це була не просто заявка, а одразу статус. Тобто, коли є підстава, можна зайти в реєстр і перевірити, чи є дійсно родинний зв'язок та інвалідність. Якщо усі дані відображаються, це одразу відобразиться у застосунку "Резерв+". Однак зараз, за словами Черногоренко, це перебуває на стадії упорядкування та розробки.

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"Вже вийшло зробити електронне бронювання, і це виправить багато проблем. У нас є електронна черга, яку підняли разом із запуском "Резерв+". Ми зараз додаємо всі послуги в цю чергу і зможемо формувати часовий слот, щоб людина прийшла в певний час", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку.

Електронна черга

Крім того, урядовиця відповіла на питання щодо скарг на електронну чергу, яка не працює. За її словами, Міноборони розробило форму зворотнього зв'язку, через яку можна звернутися до будь-якого ТЦК, якщо у вибраний час людину не приймають. Усі ці звернення передають командуванню Сухопутних військ, тому що ТЦК – це їхня вертикаль, і вони вирішують ці питання.

"Хочемо поставити термінали, які видаватимуть талончики у чергу. Так матимемо електронну модерацію черги. Не буде жодних списків від руки. Ми на це закладаємо десь пів року", - повідомила Черногоренко.

Рекрутинг у "Резерв+"

Черногоренко також розповіла, що рекрутинг у "Резерв+" - наступний великий етап розвитку мобілізації. Таким чином, людина сама зможе обрати собі вакансію в бригаді, зв'язатися з командиром і швидко мобілізуватись чи підписати контракт.

"Тому що не має бути історії, коли людина добровільно бажає мобілізуватися, але вимушена чекати черги. Доброволець має пройти всі процедури в режимі аеропорту: чек-ін, чек-аут", - наголосила вона.

Як зберегти дані від витоку до РФ?

До слова, урядовиця також звернула увагу на важливості захищеності даних українців, аби вони не могли потрапити до рук ворога. Вона пояснила, що застосунок "Резерв+" не зберігає жодних даних. Вся інформація зберігається у захищеному реєстрі Оберіг до захисту якого підключили декілька державних команд.

Мобілізація в Україні - що потрібно знати

Як раніше писав УНІАН, майже половина українців вважають, що не соромно бути ухилянтом. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова. Найбільше таку думку підтримують на півдні - там таких 60%.

Також УНІАН повідомляв, що темпи мобілізації в Україні пожвавились. Деякі призовні комісії важко справляються з напливом чоловіків, які прийшли прописатися чи оновити дані до 16 липня.

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