Документ стосується посилення відповідальності з усіх питань щодо ведення обліку і порушення законодавства про мобілізацію.

Проект закону №10379 знаходиться у Верховній Раді з 25 грудня минулого року, але в існуючому вигляді він не має жодних шансів для ухвалення і його треба повністю переписувати.

Таку думку висловили народні депутати України Андрій Осадчук та Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону. "Ніхто ним особливо не цікавився, бо він йшов як сателітний до основного законопроекту, який має змінювати правила щодо мобілізації", - розповів перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

Законопроект обговорювали на робочій групі в межах Комітету з питань правоохоронної діяльності, де були присутні представники Генерального штабу ЗСУ. "Він не великий, але й не маленький, стосується цілої низки питань: посилення відповідальності з усіх питань щодо ведення обліку, щодо порушення законодавства про мобілізацію, тощо. Опускаючи всі деталі, скажу, що цей законопроект не те що близький до "нуля", щоб його ухвалили, але його у такому вигляді ніхто ухвалювати не буде. Бо наразі є абсолютно категорично негативні висновки всіх задіяних установ, починаючи від експертного управління Верховної Ради, закінчуючи Національною поліцією і СБУ. Воно написано, скажімо так, дуже погано, як по формі, так і по суті",- акцентував Осадчук .

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Він додав, що законопроект поданий саме Кабінетом міністрів України. "Я б не хотів вдаватися в деталі критики авторів. Там була пропозиція підняти штрафи до 100 тисяч, до 200 тисяч гривень, якусь безумну кримінальну відповідальність за відмову проходження лікарської перевірки та інше. Це ухвалюватись не буде. Ми будемо, скоріш за все, взагалі пробувати це завернути. Але в традиціях цього парламенту є така форма підтримувати не законопроект, а ідею. Тому я не виключаю, що цей законопроект будуть намагатись протягувати як ідею, але в будь-якому випадку це все буде переписуватись", - підкреслив депутат.

Осадчук зауважив, що відповідальність за неявку в ТЦК і зараз існує, базові штрафи треба піднімати, але одними покараннями не вирішити питання якості призову. "Зараз мова про те, що є тисячі постанов про притягнення до адміністративної відповідальності, які не можуть бути реалізовані. Не можуть знайти цих ухилянтів, тому що у нас належним чином не працює реєстр. Так само ми розуміємо, що проблема з мобілізацією не тільки в потенційних мобілізованих, але й в якості саме роботи ТЦК, в якості роботи військово-лікарських комісій", - сказав він.

Осадчук резюмував, що треба зробити все, щоб підвищити якість роботи ТЦК. "Ми потроху будемо це все розглядати, звісно, не з такими амбіціями як це пропонували автори з підняттям захмарних штрафів, їх треба корегувати",- констатував депутат.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк погодився з думкою колеги та зазначив, що та версія законопроекту, яка озвучувалась та обговорювалась в Комітеті з питань правоохоронної діяльності, "не має перспективи навіть потрапляння в сесійну залу, не кажучи про набрання 226 голосів".

"Потрібно буде вести професійну дискусію, що удосконалювати і яка відповідальність має бути. Зрештою, вона й на сьогодні існує в адміністративному і кримінальному судочинстві. Але те, що пропонується на сьогодні, воно не витримує жодної критики і не є обгрунтованим. Дискусія така триває і вона може знову вилитись в якусь вже іншу, більш м’яку форму законодавчої ініціативи", - акцентував Цимбалюк.

Покарання за відмову пройти ВЛК: що відомо

Як писав УНІАН, у грудні минулого року Кабмін разом із реєстрацією законопроекту №10378, який передбачає посилення мобілізації, подав проект закону №10379, що передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Зокрема, згідно з другим документом за відмову пройти медогляд передбачено кримінальну відповідальність.

Народний депутат Максим Бужанський зазначав, що цей законопроект будуть розглядати у комітеті, але законодавчу норму, якою пропонується карати за відмову від проходження медичного огляду позбавленням волі на строк до п’яти років, можуть замінити на дуже великий адміністративний штраф.

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