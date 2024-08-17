За словами Стефанчука, в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, який може бути "правильно застосований при правильному менеджменті в Міністерстві оборони".

Наразі Верховна Рада України не розглядає питання подальшого зниження мобілізаційного віку. Про це сказав в інтервʼю телеканалу "Ми-Україна" спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що мобілізаційний вік вже понизили до 25 років. Розмови щодо цього питання тривають донині, проте реальних дискусій про подальше пониження граничного віку не було.

"Наскільки я поінформований, уникаючи будь-яких цифр, як раз правильний підхід до формування мобілізаційної основи сьогодні говорить нам про те, що в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, який може бути правильно застосований при правильному менеджменті в Міністерстві оборони. Тому поки гостре питання щодо зниження мобілізаційного віку, принаймні у Верховній Раді, не розглядається", – наголосив Стефанчук.

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Мобілізація в Україні: це варто знати

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