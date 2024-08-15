У Міноборони розповіли про мобілізацію чоловіків, у яких на війні загинули неповнорідні брати

Це стосується братів, в яких спільними матір або батько.

Міністерство оборони підтримує необхідність ухвалення законопроекту про надання відстрочки від призову чоловікам, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли без вісти на війні.

Про це повідомляється на сайті Кабміну. В повідомленні зазначається, що Міноборони підтримує ухвалення в першому читанні законопроекту №11391 "Про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення кола військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях, для надання відстрочки від призову на військову служби під час мобілізації".

Законопроект було внесено на розгляд парламенту групою народних депутатів з різних фракцій парламенту.

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Відповідно до законодаавства України, повнорідними є брати та сестри, які мають спільних батьків, а неповнорідними є брати, які мають спільну матір або батька.

На сьогодні законодавством передбачено, що таку відстрочку від призову мають повнорідні брати, тобто рідні брати по матері та батькові. Законопроектом передбачена відстрочка для тих чоловіків, в яких під час АТО чи повномасштабного вторгнення Росії загинули або зникли безвісті рідні по матері чи батькові брат або сестра.

Закон про мобілізацію

Ухвалений в травні закон про мобілізацію передбачив, зокрема, відстрочку від мобілізації за станом здоров'я. Якщо ВЛК виявить захворювання, несумісні з можливістю нести службу, його визнають тимчасово або зовсім непридатним. Передбачена відстрочка від мобілізації студентам і науковим діячам. Відстрочка для студентів можлива, тільки якщо військовозобов'язана людина навчається "на денному" або за допомогою дуальної форми освіти. При цьому, вона має здобувати першу і єдину професійно-технічну, професійну, фахову передвищу та вищу освіту.

Військовозобов'язані чоловіки та жінки, які мають бронь від мобілізації, перебувають на військовому обліку, але не можуть бути примусово мобілізовані.

Правила, за якими видається відстрочка від мобілізації, стосуються, зокрема, жінок і чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; жінок і чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

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