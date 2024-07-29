В Україні не мобілізують чоловіків молодше 25 років, якщо вони придатні до служби, і мобілізують тих, хто раніше вважався "обмежено придатним".

У Верховній Раді хочуть виправити колізію в законодавстві, через яку колишні "обмежено придатні" віком до 25 років тепер підпадають під мобілізацію, а їхні "повністю придатні" однолітки – ні. Однак військове командування України виступає проти виправлення цієї колізії. Про це йдеться у відповіді Головного управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України на запит "Радіо Свобода".

Суть колізії

Нове законодавство, ухвалене навесні, звільняє від мобілізації лише "призовників". А відповідно до закону призовниками є чоловіки у віці до 25 років, які придатні до строкової служби, але ще не відслужили. Тобто визначальним тут є не вік, а формально-правовий статус людини. Саме тому під мобілізізацію підпадають чоловіки, які пройшли строкову службу, але не досягли 25-річного віку.

Натомість чоловіки, які були визнані "обмежено придатними" до служби, у мирний час звільнялися від строкової служби, хоча й лишалися військовозобов’язаними. Через це вони не мали статусу "призовників". А отже щодо них не діє норма про "мобілізацію з 25 років".

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В парламентському Комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради на розгляді перебуває кілька законопроектів, спрямованих на розв’язання цієї колізії. Автори законопроектів пропонують просто прирівняти осіб до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних", до призовників. І не мобілізувати їх до набуття ними 25 років.

Позиція Генштабу

У Головному управлінні персоналу Генштабу заявили, що вони отримували для погодження кілька зареєстрованих у Верховній Раді України проєктів законів, які спрямовані на виправлення колізії. Але не погодили їх.

"Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не були підтримані", - йдеться у відповіді на запит журналістів.

Військові вважають, що частина громадян використовувала цей статус з метою ухилення від проходження військової служби в мирний час. Також, на думку Генштабу, це знизить мобілізаційний ресурс війська.

"В умовах зменшення кількості і якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії Російської Федерації проти України, прийняття запропонованих змін створить загрозу виконання заходів з доукомплектування Збройних Сил України особовим складом та виконання ними завдань по захисту держави та відновлення її територіальної цілісності", – йдеться в листі.

Мобілізація "обмежено придатних"

Як писав УНІАН, 4 травня набули чинності нові законодавчі норми, згідно яких було скасовано таке поняття і статус військовозобов'язаних як "обмежено придатний". Усі громадяни, які мали такий статус, повинні повторно пройти медичну комісію, аби їх зарахували або в "придатні", або в остаточно "непридатні". На це закон відводить 9 місяців, починаючи з 4 травня.

Нещодавно у Генштабі зізналися, що близько 90% військовозобов’язаних, які раніше мали статус обмежено придатних до служби, після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) зараз визнають придатними до служби.

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