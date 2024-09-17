Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про підвищення податків

Друге читання законопроєкту очікується в середині жовтня.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про підвищення податків (№11416-д). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, за ухвалення законопроєкту проголосував 241 народний депутат.

"З другої спроби Рада підтримала у першому читанні № 11416-д – історичне велике збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному", - написав Железняк.

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Серед прийнятих положень:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на ФОП 3-ї групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

"Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 1 жовтня. Провалили скорочену процедуру по правкам, зараз подача правок і десь у середині жовтня друге читання", - додав нардеп.

Підвищення податків в Україні - останні новини

Українських уряд ухвалив рішення вперше з початку повномасштабного вторгнення підвищити податки. Зокрема, це стосується підвищення військового збору та розповсюдження його на ФОПів. З цього питання проводилося багато дискусій, і народні депутати не змогли ухвалити законопроєкт у першому читання з першого разу, проваливши перше голосування.

Напередодні парламентський комітет підтримав доопрацьовану версію урядового законопроєкту. За словами народного депутата Ярослава Железняка, податки можуть підвищити "заднім числом" з жовтня, так як до жовтня закон не буде прийнято в цілому.

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