Там нагадали, що для контрактників залишаються відкритими опції заочної та вечірньої форми, які не дають відстрочку від мобілізації.

В Україні 2024 року зі 100 000 вступників до аспірантури понад 90% - це чоловіки призовного віку, які вже мають ступінь магістра.

У Міносвіти зазначили, що цього року на вступ до аспірантури подали заяви понад 100 000 охочих, із них 91 500 - це чоловіки у віці 25-60 років, які вже мають ступінь магістра. Так на запит LIGA.net відповіла пресслужба Міністерства освіти і науки.

Журналітси запитали, чи не вважає відомство несправедливим зупинення вступу на контракт та інші нововведення щодо абітурієнтів, які вступають до аспірантури не заради відстрочки від служби в армії.

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У МОН відповіли, що для уникнення чинника несправедливості цього року збільшено кількість бюджетних місць до 7000 - саме така кількість вступників до аспірантури спостерігалася щорічно до 2022-го.

Там нагадали, що для контрактників залишаються відкритими опції заочної та вечірньої форми, які не дають відстрочку від мобілізації.

Вступ на аспірантуру - відстрочка від мобілізації

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що магістри, які пішли вчитися на аспірантуру одразу після закінчення повної вищої освіти або через кілька років, не можуть бути мобілізовані. За його словами, вони матимуть право на відстрочку.

"Вони складають іспити, підтримують рівень знань і вступають до вишу. І після цього мають право на відстрочку", - наголосив Лісовий.

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