Студенти-аспіранти складатимуть тест на знання англійської та української мови.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі телемарафону розповів деталі про тестування для студентів аспірантів, яке має відбутися восени цього року.

"Тест буде складатися з двох частин – у 2024 році цей тест планується у жовтні-листопаді для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення. Якраз після закінчення половини науково-освітньої програми – власне її освітньої компоненти. Тест буде з української мови та англійської. Чому це важливий тест. Адже людина, яка навчається в аспірантурі – повинна, по-перше, розуміти тексти, вміти їх реалізувати. І, найголовніше, чому є текст з іноземної мови, тому що багато наукових досліджень – зазвичай знаходиться в іноземних виданнях", – пояснив Бабак.

Він також додав, що тестування для аспірантів не може гарантувати, що вдасться відсіяти всіх чоловіків, які вступили до ВНЗ, аби ухилитися від мобілізації. Водночас це дасть можливість виявити частину військовозобов'язаних, які вступали до вищих навчальних закладів з цією метою.

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"Ми бачили динаміку й у 2022 й у 2023 році за кількістю аспірантів, з їх збільшення і розуміємо, що це аномальна кількість – їх більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тому є припущення, що з 2022 року, через те, що в законі про мобілізацію всі аспіранти мали відстрочку від мобілізації, то це частково могло бути використано тими, хто хотів ухилитися від свого Конституційного обов'язку, а не займатися своїми науковими дослідження. Тому Кабмін ухвалив рішення, що в законі ми не вставляємо ці норми. А Кабмін має всі норми, аби перевірити знання аспірантів, які вступили після початку повномасштабного вторгнення", – додав Бабак.

Вступ на аспірантуру в Україні

Напередодні Міністерство освіти та науки України опублікувало наказ про нові правила навчання в аспірантурі, підписаний через надмірний цьогорічний ажіотаж серед чоловіків призовного віку на вступ на третій рівень вищої освіти.

Зокрема, відповідно до нового указу, всі студенти-контрактники, які навчаються на аспірантурі, втратили можливість бронювання від мобілізації.

Водночас в Україні цього року змінилися правила прийому до аспірантури, зокрема значно збільшилася кількість місць. Якщо у попередні роки на аспірантуру виділяли близько 3 200 місць кожного року на бюджет, то цього року їх буде вдвічі більше.

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