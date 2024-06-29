Міністр освіти наголосив, що у 2024 році бюджетна форма навчання розширена майже в два рази.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що магістри, які пішли навчатися на аспірантуру одразу після закінчення повної вищої освіти або через кілька років, не можуть бути мобілізовані. За його словами, вони матимуть право на відстрочку.

"Вони складають іспити, піддержують рівень знань та вступають у виш. І після цього мають право на відстрочку", - підкреслив Лісовий у коментарі для "Телеграф".

За його словами, у 2024 році бюджетна форма навчання розширена майже в два рази. Наразі кількість місць налічує близько 7 тисяч, тобто призов аспірантів денної форми у цьому році неможливий.

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"Щоб усі студенти, які готові продовжувати свою дослідницьку і наукову діяльність, мали на це можливість. Аби не втратити здібних і талановитих людей", - зауважив міністр.

Політик додав, що попри намагання держави зберегти молодь та дати їй гідну освіту, деякі люди бачать в аспірантурі лише спосіб ухилитися від мобілізації, проте наразі Міністерство має намір докласти всіх зусиль, щоб люди у воєнний час здобували освіту.

"Ми (Міністерство - Ред.) дуже переживали, що корупційні схеми витіснять з вишів людей, які дійсно готові навчатися. І цю історію треба було закрити. Але головна задача для нас зараз - дати здібній молоді змогу навчатися, розширити можливості для неї. Саме тому цього року така кількість бюджетних місць на аспірантурі", - пояснив Лісовий.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше УНІАН розповів, кому точно не потрібно оновлювати дані в ТЦК до та після 16 липня. До цього списку потрапили 6 категорій українців, а саме:

ті, кому менше 18 років і більше 60 років;

ті, кого виключено з військового обліку..;

ті, кого визнано непридатним до несення військової служби за рішенням ВЛК;

не військовозобов'язані жінки;

військовослужбовці;

чоловіки від 18 до 60 років, які не є громадянами України.

Також повідомлялось, що працівники, які заброньовані від мобілізації, мають паперовий документ з підтвердженням цього, однак деякі з них повідомляють, що у застосунку "Резерв+" ці дані не відображаються. У Міноборони пояснили, в чому проблема та куди звертатися.

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