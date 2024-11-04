В Раді відповіли, чи планує Україна мобілізувати 500 тисяч осіб

Вона наголошує, що є чіткі плани по мобілізації, відповідно до яких ні на цей, ні на наступний рік така цифра не фігурує.

Народна депутатка Соломія Бобровська прокоментувала поширену інформацію щодо потреби мобілізувати до української армії 500 тис людей, наголосивши, що така цифра в планах ні на цей рік, ні на наступний не фігурує. Про це вона сказала в ефірі Радіо Свобода.

Бобровська підкреслила, що є чіткі плани по мобілізації, тому озвучуючи цифру в півмільйона варто завжди звертати увагу на часові терміни.

"Півмільйона людей - за який термін часу. Це треба уточнити. Бо розкидатися такими цифрами - це безвідповідально. На цей рік було планування потреб в особовому складі. І це не звучить як 500 тис до кінця грудня. Є плани, які доведені. І це в рази менше, ніж 500 тис. Принаймні на цей рік точно. Якщо ми говоримо про наступний рік, коли Генеральний штаб говорить про необхідність поповнення пріоритетно бойових бригад, далі формування нових бригад, тоді мова може йти зовсім про інше, і то це не мова про півмільйона навіть на наступний рік... Принаймні про 500 тис на закритих засіданнях у нас про півмільйона мови не йшло", - сказала нардепка.

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Боброська підкреслила, що українці не можуть змагатися з росіянами "симетрично чисельність на чисельність", бо ми до цього не спроможні а ні ресурсно в людському плані, а ні фінансово-економічно. Наша відповідь "асиметрична" і результат ми вже бачили в Чороному морі, коли наші дії змусили вийти з акваторії весь Чорноморський флот РФ.

Нардепка також заявила, що новий закон про мобілізацію дав позитивні результати, але негативно позначилась на процесі так звана "бусифікація".

Як зазначила Боброська, з квітні-травня до вересня, тобто протягом п’яти місяців, показники з мобілізації були вище показників потреб Генерального штабу.

"Але інша історія – коли ТЦК зловживає цим законом. Інтенсивні "бусифікації" просто знищують будь-яку можливість адекватної роботи і тих ТЦК, де нормальні люди, і військових адміністрації органів місцевого самоврядування, і армії як такої. Це ті ворота в Збройні сили, які фактично підривають будь-що. "Бусифікації" перекреслюють роботу рекрутингу, бригад, які займаються нормальним рекрутингом", - прокоментувала нардепка.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що Україні потрібно мобілізувати 500 тисяч людей, але не сказав про терміни. Він зазначив, що мобілізація в Україні з травня по вересень йшла стабільно, але потім з вересня пішло просідання, і хоч у жовтні намагались покращити ситуацію, але в цілому тенденція йде на зменшення.

Він нагадав, що раніше колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний озвучував таку. "Ця цифра більш актуальна, ніж те, скільки ми набираємо, або ніж те, що нам говорили до цього, що нам стільки не потрібно", - сказав Костенко.

Залужний же казав про 500 тис мобілізованих наприкінці 2023 року, як про запит, сформований Генеральним штабом на 2024 рік у потребі покриття поточного некомплекту на той час, який виник, формування нових військових частин, а також з прогнозуваних втрат. Такий запит передається до Міністерства оборони, як до суб’єкта законодавчої ініціативи, який вже далі вирішує, яким чином ці потреби забезпечити, пояснив Залужний.

Наприкінці жовтня ц.р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко заявив, що мобілізувати 160 тис чоловік, щоб доуковмлектувати бригади до 85%.

Ветеран російсько-української війни та адвокат Масі Найєм вчора заявив, якщо 160 тисяч людей не мобілізуються протягом наступних двох місяців, то Україні доведеться підписувати капітуляцію.

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