Костенко розповів, мобілізація в країні відбувається з великою інтенсивністю, за травень та червень було мобілізовано більше людей, ніж за попередні місяці цього року.

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявив, що ЗСУ відчують поповнення приблизно у кінці серпня.

Він нагадав, що є вимоги, щоб люди, які приходять в армію, проходили підготовку не менше 40 днів, пише 24 Канал.

Крім цього, він стверджує, що це тільки первинна військова підготовка і також два місяці потрібно на фахову підготовку. Тому, за його словами, у середньому два-три місяці триватиме підготовка.

Відео дня

"Тому якщо ми почали у травні, я думаю, якраз до кінця літа військо вже отримає підготовлених бійців. Залежно від того, як до цього підійдуть інструктори та командири. І вже тоді перестануть відчувати у такій мірі, як зараз, потребу в особовому складі", - сказав народний депутат.

Він також розповів, мобілізація в країні відбувається з великою інтенсивністю, за травень та червень було мобілізовано більше людей, ніж за попередні місяці цього року.

Мобілізація в Україні - останні новини

Народний депутат України та секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко оцінив, чи реально мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця 2024 року.

"Мобілізаційні плани є секретними, таємними, і я багато про це не можу говорити. Але якщо темпи мобілізації не будуть спадати – такі, як у нас зараз відбуваються – то ми легко ці плани виконаємо", – пояснив нардеп.

Він зазначив, що за умови збереження нинішніх темпів мобілізації є можливість добре укомплектувати українські підрозділи.

Вас також можуть зацікавити новини: