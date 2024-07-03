Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявив, що ЗСУ відчують поповнення приблизно у кінці серпня.
Він нагадав, що є вимоги, щоб люди, які приходять в армію, проходили підготовку не менше 40 днів, пише 24 Канал.
Крім цього, він стверджує, що це тільки первинна військова підготовка і також два місяці потрібно на фахову підготовку. Тому, за його словами, у середньому два-три місяці триватиме підготовка.
"Тому якщо ми почали у травні, я думаю, якраз до кінця літа військо вже отримає підготовлених бійців. Залежно від того, як до цього підійдуть інструктори та командири. І вже тоді перестануть відчувати у такій мірі, як зараз, потребу в особовому складі", - сказав народний депутат.
Він також розповів, мобілізація в країні відбувається з великою інтенсивністю, за травень та червень було мобілізовано більше людей, ніж за попередні місяці цього року.
Мобілізація в Україні - останні новини
Народний депутат України та секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко оцінив, чи реально мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця 2024 року.
"Мобілізаційні плани є секретними, таємними, і я багато про це не можу говорити. Але якщо темпи мобілізації не будуть спадати – такі, як у нас зараз відбуваються – то ми легко ці плани виконаємо", – пояснив нардеп.
Він зазначив, що за умови збереження нинішніх темпів мобілізації є можливість добре укомплектувати українські підрозділи.