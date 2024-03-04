В уряді працюють над визначенням параметрів справедливого механізму економічного бронювання.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції розповів про роботу уряду над новим підходом до системи економічного бронювання працівників від мобілізації.

"Ми дійсно обговорюємо різні підходи до бронювання. По-перше, сьогодні підхід до бронювання певний є – близько 700 тис. людей в Україні заброньовані. Цей підхід працює, він є економічним, тому що є галузі, підприємства критичної інфраструктури", - сказав прем’єр.

За його словами, уряд хоче вдосконалити і зробити підхід до бронювання більш справедливим –в першу чергу мають бути заброньовані люди, що забезпечують життєдіяльність країни. На таких підприємствах мають бути заброньовані якщо не всі спеціалісти, то значний їх відсоток.

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"Крім цього, є інші об’єкти критичної інфраструктури, де уже зараз з Генштабом погоджено і працівники бронюються або стовідсотково, або в певному відсотку, якого достатньо, аби забезпечувати життєдіяльність цих підприємств. Крім цього, ми вважаємо, що до підприємств, які мають бути заброньовані, треба відносити підприємства, які наповнюють державний бюджет і дають нам змогу фінансувати Сили безпеки і оборони в повному обсязі сьогодні", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що критичні галузі, які мають вагомий вплив на економіку України, мають бути виділені Міністерством економіки, і дискусія щодо цього в уряді триває. За словами очільника Кабміну, в цих галузях можуть розглядатися підприємства, які мають, наприклад, податкове навантаження вище середнього по відповідній галузі.

"Такого офіційно показника немає, але податкова його надає Міністерству економіки, ми дивимося і працюємо над тим, як ці речі ввести в законодавчу площину. Тобто сплата податків, офіційна зарплата має бути середньою або вище середньої по галузі - очевидно, це не може бути підприємство, яке сплачує мінімалку", - сказав Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що в Україні люди мають ділитися на дві категорії: ті, які захищають країну і воюють та ті, які працюють і наповнюють бюджет.

"Ми вже рахували, яке має бути співвідношення - не менше ніж 1 до 8, тобто восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше, тоді ефективність вже втрачається, це означатиме, що ми не будемо мати спроможності забезпечувати наші Сили безпеки і оборони", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що в уряді наразі розглядають питання того, як зробити параметри бронювання справедливими.

"Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією – всі ці речі зараз опрацьовуються комплексно, ну і відповідно вплив підприємства в галузі на економіку – оце рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", - резюмував прем’єр.

Економічне бронювання працівників

Як писав УНІАН, у січні стало відомо, що у Верховній Раді готують нові правила бронювання співробітників. Депутати, зокрема, пропонували ввести додаткову сплату до військового збору за кожного заброньованого працівника.

Наразі влада працює над механізмом так званого економічного бронювання від мобілізації, який, з одного боку, зможе стабілізувати роботу економіки, а з іншого – зібрати додатково в бюджет дуже відчутну суму грошей.

Економіст Олег Пендзин зазначав, що економічне бронювання, рішення про яке наразі розробляється владою, є необхідним, адже Україні не вистачить коштів на проведення додаткової мобілізації.

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