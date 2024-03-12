Очікується, що ініціативу зареєструють вже до кінця поточного місяця.

До кінця березня у Верховній Раді зареєструють законопроект про економічне бронювання.

Як заявив у коментарі Суспільному очільник Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, про цей законопрект говорили ще наприкінці січня, тож це не новина.

"Про те, що є якби дві моделі. Одна модель – це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч. І друга модель – це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій", - сказав нардеп.

За його словами, розмір цього військового збору становить 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу. Дві базові моделі, відрізняються. Перша з 35 тис. грн не передбачає фізосіб-підприємців та не розповсюджуватиметься на них. Крім того, оскільки це заробітна плата, то десь щонайменше третина коштів йтиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ. Наталуха також зазначив, що мінімальна зарплата, з якої можна забронювати 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яка сьогодні становить трохи більш як 20 тис. грн. Таку ініціативу можуть сприйняти досить неоднозначно.

"Що ці всі закиди, які ми час від часу чуємо від опонентів мобілізації, про те, що мало того, що там забрали у військо, ще й дали таку зарплату, яка не дозволяє прогодувати родину, це підсилить їхні аргументи, нам би цього дуже не хотілося. З іншої сторони, є позитивний аспект, ця модель вибілює заробітні плати, які платяться в конвертах. Може бути таке абсолютно, що дуже багато цих зарплат з конвертів перейдуть в білу зарплату, щоб забронювати співробітників", - сказав Наталуха.

Він зазначив, що модель про сплату збільшеного військового збору не ставить перед собою за мету вибілення зарплат.

"Наша ціль - це якраз акумуляція і мобілізація фінансів і фінансових ресурсів, конкретно на ЗСУ. Саме тому ми хочемо піти через збільшення розміру сплати військового збору, для того, щоб ці гроші йшли виключно на ЗСУ, ні на які місцеві бюджети, ні на які фонди інші, а конкретно на Збройні сили", - зазначив депутат.

Водночас депутатська модель передбачає можливість бронювання фізичних осіб-підприємців.

"У нас немає критерію по мінімальних зарплатах, посадах, що напевно дозволяє говорити про те, що ми не створюємо цього дисбалансу, тобто формально, якщо ти не воюєш і тебе забронювали за 20 тис. гривень, то можна абсолютно адекватно сказати, що ти платиш 20 тис. гривень за когось, хто воює", - сказав він.

Нардеп зазначив, що під час публічного виступу прем'єр-міністра на цю тему, він сказав достатньо загальні речі, без якихось конкретних уточнень. Передбачається, що до кінця березня буде зареєстровано законопроект у Верховній Раді України. Він не буде не буде в межах законопроекту про мобілізацію.

Законопроект про мобілізацію має йти своїм шляхом і там має бути "мінімальна кількість речей, яка може становити загрозу його неприйняття".

"Ми підтримуємо мобілізацію, але наша філософія полягає в тому, що економічне бронювання якраз сприятиме фінансуванню цієї мобілізації і, значить, пришвидшить ротацію і демобілізацію наших солдатів", - сказав нардеп.

Економічне бронювання

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції розповів про роботу уряду над новим підходом до системи економічного бронювання працівників від мобілізації. Можуть розглядатися підприємства, які мають, наприклад, податкове навантаження вище середнього по відповідній галузі.

Раніше УНІАН писав, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки.

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