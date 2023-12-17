Роман Істомін зазначив, що українці не дотримуються правил військового обліку.

Верховна Рада підтримала проекти законів президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації у зв'язку з російською агресією. Представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснив, чи відбувається зараз посилення мобілізації.

"Посилити заходи мобілізації неможливо, тому що кількість особового складу у нас поки не збільшується. Штати, якими були до початку повномасштабного вторгнення, так і залишилися. Змінюються, може бути, способи, підходи. Посилення мобілізації саме особовим складом ТЦК немає і не передбачається найближчим часом", - розповів представник ТЦК та СП у коментарі "Суспільне Полтава".

При цьому він вказав, що нинішні процеси показали, що українці не дотримуються правил військового обліку.

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"Під час адресного оповіщення по квартирах було виявлено, що багато громадян порушують правила обліку і не повідомляють своєчасно про зміну місця проживання. Саме цей фактор став ключовим у тому, що почали оповіщення на блокпостах, на вулицях, те, що так не подобається громадянам. Якщо це навіть приватна будова, то все одно це громадське місце, згідно за визначенням. Тому туди ТЦК разом з поліцією заходять без жодного дозволу", - зазначив Істомін.

При цьому він вказав, що повістка, яку вручають представники ТЦК під час оповіщення, - виклик саме в ТЦК для уточнення військово-облікових даних. За його словами, зараз мало добровольців, тому працівники ТЦК мобілізують невмотивованих чоловіків

"У такому випадку Україна повинна здатися, якщо не закликати невмотивованих. Але, як показує практика, невмотивований зараз громадянин, коли він проходить навчання, він як мінімум звикає до того, що він військовослужбовець, звикає до відповідальності і набуває певну мотивацію вже там", - підсумував Істомін.

Мобілізація в Україні - останні новини

Секретар РНБО України Данілов анонсував зміни в мобілізації вже найближчим часом, в тому числі залучення рекрутингових компаній.

При цьому міністр оборони України Рустем Умеров очікує більшого сприяння мобілізаційній роботі від влади на місцях.

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