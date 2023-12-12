Він уточнив, що остаточне рішення з цього приводу буде ухвалене на найближчій Ставці.

Найближчим часом в Україні очікуються нові ініціативи в мобілізації і на наступному засіданні Ставки будуть розглянуті пропозиції з цього приводу.

Такий анонс зробив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ВВС. "Запускаємо нову програму, ми вже кілька разів на засіданнях Ставки це питання проговорювали. Думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", - деталізував він.

Він додав, що це питання зараз комплексно розробляється.

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"Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я б не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що ще раз підкреслюю, він зараз в процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене", - розповів Данілов.

Коментуючи питання про те, чи вистачить Україні людей, щоб воювати далі, секретар РНБО сказав, що у війні постійно не вистачатиме трьох речей.

"У вас не буде вистачати часу, зброї і людей", - констатував він.

Мобілізація в Україні

Верховна Рада продовжила воєнний стан до 14 лютого 2024 року, а це означає, що і мобілізація в Україні триватиме. Однак зараз спостерігаються серйозні недоліки в процесі мобілізації, які значно впливають на її якість.

Член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська сказала, що ситуації, коли ТЦК видає повістки багатьом жителям селищ, але "закриває очі на нічні клуби" в містах, можна пояснити корупцією і складністю пошуку людини за місцем реєстрації.

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