За словами міністра, влада на місцях спільно з Міноборони повинна змінити підходи до підготовки військовозобов'язаних.

Міністр оборони Рустем Умеров очікує більшого сприяння мобілізаційній роботі від влади на місцях.

Як заявив він на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад, органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проект рекрутингу, передає прес-служба Міноборони України.

Також Умеров вважає, що влада на місцях разом з Міноборони повинна змінити підходи до підготовки військовозобов'язаних до військової служби і населення до національного опору:

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"Всі наші люди повинні бути навчені та підготовлені".

Ще одним ключовим напрямком роботи з місцевою владою міністр назвав будівництво фортифікаційних споруд: "Це про захист нашої країни".

Мобілізація в Україні - актуальні новини

Раніше УНІАН писав, як проходитиме мобілізація жінок в Україні.

Також повідомлялося, що OLX приєднався до рекрутингового проекту Міноборони.

Крім того, секретар РНБО України Данілов анонсував зміни в мобілізації вже найближчим часом: "Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я б не хотів зараз давати остаточну відповідь".

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