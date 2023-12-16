Міністр оборони Рустем Умеров очікує більшого сприяння мобілізаційній роботі від влади на місцях.
Як заявив він на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад, органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проект рекрутингу, передає прес-служба Міноборони України.
Також Умеров вважає, що влада на місцях разом з Міноборони повинна змінити підходи до підготовки військовозобов'язаних до військової служби і населення до національного опору:
"Всі наші люди повинні бути навчені та підготовлені".
Ще одним ключовим напрямком роботи з місцевою владою міністр назвав будівництво фортифікаційних споруд: "Це про захист нашої країни".
Мобілізація в Україні - актуальні новини
Раніше УНІАН писав, як проходитиме мобілізація жінок в Україні.
Також повідомлялося, що OLX приєднався до рекрутингового проекту Міноборони.
Крім того, секретар РНБО України Данілов анонсував зміни в мобілізації вже найближчим часом: "Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я б не хотів зараз давати остаточну відповідь".