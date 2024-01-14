Військкомати мають повне право викликати людину для звірки облікових даних.

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували мобілізацію в Україні. Вручення повісток "усіма способами" проходить, тому що громадяни не виконують свої зобов'язання перед державою.

"У зв'язку з низькою якістю виконання своїх цивільних зобов'язань відповідної категорії людей, військове командування, в умовах воєнного стану, в межах компетенції змушене здійснювати заходи оповіщення всіма способами, які забезпечать відповідне охоплення військовозобов'язаних громадян України. Відповідно до статті 65 Конституції України, захист Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України", - йдеться у повідомленні прес-служби Одеського обласного ТЦК і СП в Facebook.

В умовах воєнного стану командування може:

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встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду;

обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства;

обмежувати рух транспорту;

перевіряти документи;

проводити огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень та житла громадян.

Крім того, військкомати мають повне право викликати людину для звірки облікових даних і місце реєстрації та проживання не мають значення.

"Закликаємо всіх свідомих громадян не створювати штучний ажіотаж, не шукати шляхів ухилитися від виконання свого конституційного обов'язку, не ховатися за спинами тих, хто воює за Україну з 24 лютого 2022 року, а приєднатися до захисту Батьківщини і спрямувати свої зусилля на здобуття перемоги. Це можна зробити, не чекаючи повістки, шляхом самостійного звернення до відповідного ТЦК і СП", - підсумували в ТЦК.

Закон про мобілізацію - останні новини

11 січня Кабмін відкликав скандальний законопроект про мобілізацію. Після доопрацювання його повторно винесуть на розгляд уряду. Ряд норм законопроекту викликали дискусії в суспільстві, зокрема, про можливість вручення електронних повісток, вилучення у підприємців авто, можливості призову інвалідів третьої групи.

Як зазначили в офісі президента, цей закон буде прийнятий в будь-якому випадку.

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