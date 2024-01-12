За словами радника керівника Офісу президента, закон у першому читанні ухвалять протягом кількох тижнів.

Закон про мобілізацію буде прийнятий у будь-якому разі. Таку заяву зробив радник Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що кілька днів, максимум тижнів, і закон буде все ж таки проголосований у першому, другому читанні. Ну, мається на увазі з урахуванням додаткових правок, які потрібно внести. Хочемо ми чи не хочемо приймати цей закон – це не має відношення до того, що робить Росія. Вона буде продовжувати тиснути по лінії фронту. І або ми програємо війну, або ведемо її правильно: отримуємо нову зброю, нові підготовлені бригади і ефективно продовжуємо бойові дії", – сказав Подоляк.

Крім того, він розкритикував народних депутатів, які не готові брати на себе відповідальність і ухвалити "непопулярні рішення".

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"Депутати хочуть прийняти закон, який буде подобатися людям, але це неможливо. Вони намагаються пройти між краплями, але цього не вийде. Є депутати, які розуміють важливість цього моменту і готові брати на себе відповідальність. А є низка депутатів, які продовжують гратися в політичний процес. Коли ти демонструєш готовність ці рішення приймати – ти і є великим політиком. А не навпаки, коли ти хочеш прикриватися тими чи іншими соціальними страхами", – зазначив радник голови ОП.

Закон про мобілізацію: що відомо

У Верховній Раді України зареєстровано п'ять законопроектів, які стосуються мобілізації. Основний був внесений Кабміном 25 грудня, інші є альтернативними від народних депутатів.

Низка норм урядового законопроекту викликали бурхливі дискусії в суспільстві, зокрема, щодо можливості вручення електронних повісток, вилучення у підприємців автівок, можливості призову інвалідів третьої групи та розширення повноважень представників ТЦК та керівників місцевих держадміністрацій.

11 січня Кабмін відкликав скандальний законопроект про мобілізацію. Після доопрацювання його повторно винесуть на розгляд уряду.

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