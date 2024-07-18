"Останній штурм" ТЦК

Строк для оновлення даних військовозобов’язаних сплив. Однак ще задовго до дати "Ч" не було сумнівів, що зробити це вчасно зможуть не всі. УНІАН побував біля кількох ТЦК та СП напередодні та одразу після 16 липня, щоб зрозуміти природу гігантських черг.

Київ, один з ТЦК на Лівому березі. Ось-ось спливають 60 днів, відведених військовозобов’язаним на оновлення даних. Біля входу черга - хаотичний рій. Ніхто не знає, коли зможуть зайти, але всі намагаються стати ближче - хоча б на кілька сантиметрів.

Відверто втомлений заступник чергового. В руках - аркуш, він називає прізвища тих, хто може зайти. Мабуть, у 1001-й раз розповідає: "У нас наказ — запускаємо лише по електронній черзі".

Після цих слів офлайн-черга оживає, з'являється тема для розмови.

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"Так, а як туди попасти, в ту електронну чергу? То програма зависає, то світло вирубають!", - жаліється чоловік середніх літ.

"Треба з 12 ночі пробувати! Я о 12:06 записалась", - відповідає жінка такого ж віку.

"Хоча, може, це й краще, ніж коли доводилось на аркуші записувались. Я о 6-й ранку приїздив, щоб переписатись на наступний день. Нарешті був вже другим, йду щасливий, а біля ТЦК — інший аркуш з іншими прізвищами…", - ділиться досвідом ще один співрозмовник.

Молодь мовчить. Її здебільшого представляють дівчата. Взагалі жінок достатньо багато. Хтось зізнається, що лікарка, а хтось розводить руками: "Я — фармацевт. У мене військової кафедри не було".

Одна жінка приїхала з батьком, якому під 60. Сивочолий військовозобов'язаний розгублено дивиться на кількість людей та слухає про електронну чергу. Його донька вже зрозуміла, що оновити дані тата швидко не вийде. Планує наступному поїзду: "Це треба відгул брати, а потім ще з батьком пішки від автобуса йти. Таксі до ТЦК ні за 250 грн, ні за 350 грн не їдуть".

Черговий викрикує наступне прізвище, запускає людей. Ці хвилини - можливість поставити питання, поки він не зник за зачиненим дверми.

"А можна до офіцера ***?", - тихо запитує один з чоловіків з черги, хоча оточуючі все одно чують.

"З якого питання?", - черговий готується записати відповідь.

"З особистого", - ще тихіше каже чоловік.

"Я зараз до нього підійду. Скажу про вас. І знаєте, що він відповість? "З якого питання? Особистого?" (в голосі чергового чується роздратування). З якого ви питання?!", - починає закипати, але стримується.

"З питання броні", - відповідь максимально тиха, щоб, мабуть, не розлютити чергу.

Вона, правда, все одно вибухає, але з іншого приводу. "Якого… я сюди о 9 ранку з повісткою приїхав?", - першим не витримує чоловік, який, мабуть, уявляв, що вдень вже пройде ВЛК, а ввечері буде в навчальному центрі…

Всі змішались в кучу

Проблема в тому, що тут в одній черзі, але в різні кабінети: ті, хто отримав повістку, ті, хто оновлюють дані, переселенці, жінки-фармацевти та медики і так далі.

Ось, хлопець з батьком — явний призовник, намагається прикинути кількість людей, які, за його розрахунками, ще сьогодні мають зайти до приміщення військкомату. Хтось з черги це чує й розповідає про "рівняння" з кількома невідомими: "Я минулого разу тут стояв, коли "Охматдит" обстріляли. Вони закрились, коли почалась повітряна тривога, потім почали знов працювати — ще одна тривога, ну, і на обід перерва".

Ця "перерва на обід" - як червона ганчірка. Починаються розмови про те, скільки людей приймають у ТЦК за день, і як це мало.

Чи можна було розв’язати цю проблему? Приміром, знайти на 60 днів "додаткові руки"? Ймовірно – так. Як варіант, підключати волонтерів. Врешті, чи можна було б зробити очікування у черзі більш комфортним? Звісно так! Облаштувати мінімальну тінь, де можна було б відпочити від спеки, поставити воду – це мінімум, який би показував ставлення до військовозобов’язаних вже на рівні ТЦК.

Але, на жаль. Можливо, розрахунок робився на ідеальну роботу застосунку "Резерв+". Але він далеко не у всіх оновив дані. Як наслідок, якась кількість людей витратила час на поїздку до ЦНАПу, що б почути, що вони не допоможуть, адже там та сама інформація, що й у "Резерві", тому без відвідин ТЦК – ніяк.

Приміром, на очах у УНІАН "жива" черга відставала від електронної приблизно години на півтори. Але о 18:00 ТЦК закривається. Тому, якщо не пощастило, або якщо ти сам винен (наприклад, не зібрав копії всіх потрібних документів), записуйся знов.

Що по штрафах?

Те, що військовозобов’язані біля ТЦК напередодні 16 липня всі нервували, геть не дивно. Адже для них, хто не оновив дані вчасно, законодавці передбачили чималенький штраф. Однак юристи зазначають: навряд справи про адмінпорушення за неоновлення даних будуть рухатись швидше, ніж черги в ТЦК.

"Дійсно, після спливу зазначених 60 днів, керівники ТЦК та СП, мають право розглянути справу про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог, встановлених статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, скласти протокол про притягнення особи до адміністративної відповідальності та винести постанову про накладення штрафу. Але враховуючи, що працівники ТЦК та СП не встигли обробити всю кількість охочих оновити свої дані, в питаннях притягнення до відповідальності за порушення КУпАП навряд вони будуть оперативніші", - розповідає в коментарі УНІАН адвокат Іван Хомич.

Водночас, за його словами, після 16 липня у керівників ТЦК та СП можливість притягнути особу, що не оновила свої дані, до адміністративної відповідальності, вже є. При чому, в цьому питанні не грає ролі строк протермінування: умовно, 17 липня 2024 чи 25 вересня 2024 року.

"Тому особі, яка після 16 липня 2024 року з’явилась у ТЦК оновлювати свої дані, може бути виписаний штраф. Але на практиці така опція буде розглядатись окремо в кожному випадку для конкретного громадянина", - переконаний адвокат.

Він додає, що, окрім тих осіб, які не оновили свої дані, є й особи, які не стоять на обліку в жодному ТЦК та СП. І такі військовозобов’язані також можуть бути виявлені та притягнені до відповідальності.

Проте, за спостереженням УНІАН, перший день після 16 липня мало змінив звичне життя ТЦК (і черг навколо них).

День "Ч" настав. Ситуація сильно не змінилась

"Не стійте біля хвіртки. Швидше не буде", - такими словами зустрічає охочих потрапити до будівлі співробітник ТЦК та СП в одному з центральних районів столиці.

Перед ним на палючому сонці – кілька десятків осіб, переважно чоловіків. Ще близько двадцяти – недалечко, в холодку, в очікуванні своєї черги. Але чимдалі, тим караван охочих потрапити до ТЦК зростає.

При цьому не можна сказати, що тут – виключно люди, які намагаються заплигнути в "останній вагон". Серед очікуючих – як ті, хто намагається оновити дані, так і ті, хто чекає на підтвердження групи інвалідності (згідно з ухваленим законом про посилення мобілізації, чоловіки з інвалідністю 2 і 3 групи у віці від 25 до 55 років повинні пройти перекомісію, якщо інвалідність було встановлено після 24 лютого 2022 року, на це їм дається 9 місяців), а також ті, хто прийшов на медкомісію.

"Чекаю на адвоката і після того йду", - говорить один з чоловіків до когось телефоном.

Ще один – хвалиться тимчасовим друзям по нещастю оновленням в застосунку "Резерв+", але, на жаль, в ньому підтягнулись застарілі дані. Тож доводиться йти до ТЦК - відстоювати черги.

Загалом, швидкість, з якою все рухається, залежить від організації роботи відповідного військкомату та кількості відповідного персоналу. В деяких з них розрекламована міністерством оборони електронна черга дійсно працює (21 травня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила про запуск сервісу у тестовому режимі). В деяких – виникає плутанина і накладаються проблеми з "живою чергою".

"В один момент ти 38-й у списку, а вже за мить – 68-й", - діляться досвідом чоловіки.

В електронній черзі військовозобов’язаним приходить смс-ка, в якій є дата та час, на який потрібно приходити до ТЦК. "Пускатимуть відповідно до електронної черги або тих, кого викликали… Решта приходьте іншим разом", - каже до очікуючих співробітник ТЦК СП.

"Три місяці не можу потрапити", - обурюється чоловік, який, за його словами, прийшов оновити військовий квиток.

І його можна зрозуміти. Адже, на практиці, електронна черга може видати й такий результат на потенційне відвідування ТЦК, як на фото.

Тож не дивно, що в іншому великому ТЦК на Правому березі в столиці відвідувачів зустрічала ініціативна група зі списком, в який було потрібно себе записати. На запитання, чи працює електронна черга, один з "держателів списку" відказав – у ТЦК.

Тут черга також обговорювала "нюанси" мобілізації.

"Після оновлення даних відразу відправлять на ВЛК", - переконував один з чоловіків.

"Про що ви говорите? Оновлення даних та ВЛК - це зовсім різні речі", - говорила ще одна відвідувачка.

"Хочеш служити, тоді ВЛК – тридцять хвилин. Не хочеш – два дні", - підсумував ще один співрозмовник.

На протермінування можуть закрити очі?

Для ЦНАПів, які паралельно з ТЦК прийняли на себе удар з оновленням даних військовозобов’язаних, 17 липня стало справжнім днем звільнення. Єдина функція допомоги ТЦК, яка залишилась - оформлення документів, необхідних для отримання відстрочки військовозобов’язаним, які мають на неї право. Однак їх, за спостереженнями, доволі небагато.

Приміром, в Оболонському районі УНІАН побачив хіба одного чоловіка, який попросив працівницю ЦНАП уточнити, чи оновилися його дані. На Виноградарі в той же день людей було значно більше, однак "на відстрочку" - теж далеко не усі.

"Ще п’ять на відстрочку", - співробітниця Центру біля входу зустрічає відвідувачів зі списком, певно, тут електронна черга наразі теж не працює.

"У вас тут що – ТЦК?", - цікавиться хтось, кому потрібні геть інші послуги.

"У нас тут все. І ТЦК – теж", - відповідає йому жінка зі списком.

…Попри те, що в інформпросторі лунає цифра в кілька мільйонів військовозобов’язаних, які, з високою ймовірністю, не встигли оновити свої дані, точної цифри не скаже ніхто.

"Але з того, що ми всі бачили біля ТЦК та СП й ЦНАПів, можна зробити висновок, що це – суттєва цифра", - розповідає адвокат Іван Хомич.

Він нагадує, що наразі ТЦК та СП не користуються жодними автоматизованими системами, які б могли сформувати списки порушників та автоматично видавати відповідні протоколи. Теоретично такі списки можуть бути сформовані з урахування даних осіб, що містяться у реєстрі Оберіг, але не оновили свої дані в зазначені строки.

За словами Івана Хомича, хочеться сподіватись, що метою встановлення 60-денного строку для оновлення даних військовозобов’язаними було саме оперативне наповнення інформаційної бази та оновлення відомостей, що містяться в ТЦК та СП. Тому ніхто не буде негайно розпочинати процедуру притягнення до адміністративної відповідальності тих, хто продовжить приходити до ТЦК для оновлення своїх даних навіть після закінчення визначеного законом строку. Адже таке протермінування найчастіше пов’язано не з небажанням особи оновити свої дані, а з відсутністю технічної можливості провести це оновлення.