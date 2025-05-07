Це не лише посилить військо, але й допоможе соціалізувати колишніх злочинців, вважають у відомстві.

Україна може залучити до служби в армії від 20% до 30% осіб, що відбувають покарання. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.

"Сьогодні до лав ЗСУ долучились понад 8300 засуджених, ще 1000 заяв перебувають на розгляді. У нас мобілізувалось також 100 жінок. Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, за нашими прогнозами, близько 20-30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю та стати на захист держави", - заявив він.

За словами Пікалова, це можи стати важливим резервом особового складу збройних сил в умовах, коли російська агресія триває.

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"Ми розглядаємо цей процес не лише як шлях поповнення лав захисників, але й як механізм ресоціалізації через найвищий прояв громадянської відповідальності", - додав він.

На поточний момент, як зауважив Пікалов, в Україні 37 тисяч осіб були засуджені судом та перебувають під вартою. Однак не всі вони підходять для мобілізації відповідно до складених критеріїв. Наприклад не підлягають мобілізації особи, засуджені за тероризм, корупційні та статеві злочини, за злочини проти державної безпеки.

Мобілізація в'язнів в Україні

Як писав УНІАН, у 2024 році Україна запровадила механізм добровільної мобілізації засуджених до лав Збройних сил в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення після завершення служби.

Мобілізація є виключно добровільною та передбачає кілька етапів перевірки, включаючи медичне та психологічне обстеження. Засуджені можуть бути мобілізовані лише за згодою самого ув'язненого та командира військової частини.

Мобілізовані засуджені служать у спеціальних підрозділах, сформованих виключно з колишніх ув'язнених. Ці підрозділи, зокрема штурмові бригади, діють під керівництвом досвідчених командирів. Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що така організація служби сприяє ефективній інтеграції засуджених у військові структури та забезпечує належний рівень контролю.

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