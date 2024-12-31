Захисники не фронті не мають проходити велике виснаження, а мати можливість відпочивати, коли їх замінюватимуть інші.

В Україні треба створити безперервний цикл, коли одні захисники воюють, другі в цей час відпочивають і треті готуються. Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін сказав під час інтервʼю для проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя".

Зокрема, речник наголошує, що важливо комунікувати незручні речі про війну. На його думку, у населення не має бути ілюзій у цей час, оскільки рано чи пізно ілюзії, не підкріплені чимось матеріальним, руйнуються.

"І оце руйнування ілюзій, особливо коли ця ілюзія масова, якщо вона в інформаційному полі панує, потім дуже болісно розбивається об реальність. І ми бачимо навіть ті мобілізаційні процеси, які відбиваються у нас в країні. Вони проходили аж ніяк не ідеально. І досі проходять не ідеально", - відзначив Лазуткін.

Відео дня

Він звертає увагу, що "багато хто звик жити думкою, що хлопці молодці, герої, наші сонечки, вони там все зроблять":

"А насправді щоб перемагати у війні з таким ворогом, ми маємо передусім створити систему, в якій хтось воює, хтось в цей час відпочиває, хтось готується".

У зв'язку з цим, як вважає Лазуткін, ці люди мають одне одного змінювати, щоб в українському війську був такий безперервний цикл, коли не буде надто великого виснаження тих, хто воює.

"Коли вони будуть знати, що прийшов час відпочити, або знову ж таки десь прокачати, вдосконалити свої навички, щоб така можливість була, щоб було ким їх замінити", - підкреслив він.

Крім того, на його думку, якщо в Україні буде такий повноцінний цикл, тоді і у окупантів, і у агресорів буде менше натхнення для того, щоб здійснювати якісь дії, направлені на знищення української державності.

"Тобто це, мені здається, наші реалії на кілька років, якщо не на кілька десятиліть наперед", - вважає речник.

Принаймні, на його переконання, в Україні мають бути до цього готовими.

"Це не означає, що Україна буде весь час у стані війни. Але наше суспільство має бути підготовленим до будь-якого розвитку подій, щоб ніхто сюди більше не хотів ніколи лізти", - наголосив Лазуткін.

Також речник Міноборони вважає, що для перемоги України потрібна максимальна залученість всього українського народу:

"І зосередженість на головному - на досягненні перемоги. Тому що, якщо у нас не буде перемоги, у нас не буде нічого. Не буде стабільного миру, не буде сталого розвитку, не буде повноцінного майбутнього. Ми не будемо ніколи щасливими, якщо ми програємо".

Демобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, що у найближчій перспективі немає підстав очікувати на законопроєкт про демобіліжзацію, який би передбачав масове звільнення з військової служби військовослужбовців.

Раніше в Раді розповіли, чи можлива зараз демобілізація в Україні. Так, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко відзначив, що в Україні станом на зараз неможливо ухвалити закон про демобілізацію.

Вас також можуть зацікавити новини: