Веніславський не має відчуття, що в короткостроковій перспективі - три-чотири місяці, до півроку, - цей законопроєкт з’явиться у Верховній Раді і його ухвалять.

У найближчій перспективі немає підстав очікувати на закон, який би передбачав масове звільнення з військової служби військовослужбовців. Таку думку в ефірі Radio NV висловив Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо законопроєкту про демобілізацію, який залежить від необхідності підготувати резерви військовослужбовців, він зауважив, що розділив би це питання на дві складові.

"Ротація - це те, про що ми на закритих засіданнях комітету постійно говоримо і з начальником Генерального штабу, з головнокомандувачем Збройних сил, з представниками Міністерства оборони. Якраз ротаційний спосіб надання можливості відпочити протягом кількох місяців для військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях, - на сьогоднішній день - це те, що необхідно зробити", - сказав Веніславський.

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Водночас на сьогодні, зазначив депутат, через загострення ситуації на фронті, це стало "не настільки реалізованим, як би того хотілося".

"Тобто ротаційна повноцінна система ще не запрацювала, хоча над цим працює військове командування", - зауважив він.

Стосовно демобілізації, звільнення з військової служби під час воєнного стану, зазначив парламентар, що "деякі наші колеги озвучили і потім запропонували внести відповідні положення до законопроєкту, який потім врешті був вилучений за зверненням Кабінету міністрів".

"Це було, на мій погляд, зроблено або від нерозуміння наслідків таких заяв і таких дій, або це був якийсь свідомий злий умисел. Але під час повномасштабної війни обіцяти, що буде масове звільнення з військової служби, - це дуже не відповідає, м’яко кажучи, інтересам національної безпеки і оборони. Я не думаю, що на сьогоднішній день у нас в найближчій перспективі є підстави очікувати на закон, який би передбачав масове звільнення з військової служби військовослужбовців", - наголосив депутат.

За його словами, забезпечення права на відпочинок для військовослужбовців, які виконують бойові завдання, є пріоритетом.

"В комітеті ми розглядаємо ці питання. Ми розглядаємо різні варіанти, насамперед - можливості більшення відпусток для військовослужбовців, які воюють. Збільшення переліку… підстав, які дозволяли би військовослужбовцям піти у відпустку. І, як я вже сказав, механізми ротації, коли бригада виводиться з передової і декілька місяців - два-три-чотири місяці - вона відпочиває", - підкреслив Веніславський і додав, що це б "зняло напругу".

На уточнення, чи скасовується таким чином, чи переноситься на невизначений термін взагалі розгляд питання щодо законопроєкту про демобілізацію, він зауважив:

"Я думаю, що до зміни ситуації на фронті, до стабілізації щонайменше… Ворог намагається тиснути на всіх напрямках. І ми на цьому фоні забезпечити звільнення військовослужбовців точно не можемо. Тому я думаю, що в короткостроковій перспективі, я маю на увазі три-чотири місяці, до півроку, говорити про те, що цей законопроєкт з’явиться у Верховній Раді, ми його ухвалимо, - у мене особисто суб’єктивно такого відчуття немає. Хоча подивимося".

Законопроєкт про демобілізацію - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що проєкт закону про демобілізацію розроблено, але провести її на сьогодні практично неможливо.

"Поки ми не підготуємо резерви військовослужбовців для заміни тих, хто воює зараз на лінії бойового зіткнення, це зробити практично неможливо, бо це приведе до втрати держави", - пояснив він.

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