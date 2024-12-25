Наразі в Україні треба зробити ротацію на фронті.

В Україні неможливо ухвалити закон про демобілізацію. Про це в ефірі "Київ 24" заявив Олександр Федієнко, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

"Станом на сьогодні, демобілізацію ухвалити неможливо. Ротацію треба дійсно зробити. Військовим, які там на передовій дійсно треба дати відпочити і морально, і фізично, і емоційно. Я не можу зрозуміти, як це можливо фізично, бо в нас не вистачає військовослужбовців. Тих, хто дійсно можуть тримати оборону, проводити якісь контрнаступальні операції", – сказав Федієнко.

На запитання – чи можливо, що цей закон буде ухвалено впринципі, нардеп відповів: "Я суб'єктивно вірю, що цей закон буде ухвалено. Те, що я зустрічаю на фронті у бойових частинах – військовослужбовці, які переведені в резервні роти, їх не застосовують для ведення військових операцій. Їх навіть не використовують для забезпечення фронту. Вони просто є. І я думаю, що це було б чесно їх демобілізувати".

Відео дня

Демобілізація: важливі новини

Напередодні в Міноборони повідомили, що проект закону про демобілізацію вже розроблений. Водночас там додали, що провести демобілізацію в Україні практично неможливо.

За даними ЗМІ, Міноборони звернулося до Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати підготовку законопроекту про демобілізації військовослужбовців на три місяці.

За словами нардепа Федора Веніславського, найближчим часом немає підстав очікувати, що закон про демобілізацію в Україні буде ухвалено.

Вас також можуть зацікавити новини: