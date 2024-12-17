При цьому, за його словами, кількість скарг на дії працівників ТЦК залишається високою.

В Україні стає менше випадків так званої фізичної "бусифікації". Про це сказав омбудмен Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що вже зрозуміло, що такий підхід не працює, але окремі факти порушення прав громадян України по напрямку мобілізації залишаються. "Тільки за цей рік ми отримали понад 4 тис. подібних звернень", - деталізувам Лубінець.

Мобілізація в Україні

Випадки "бусифікації" все ще є в Україні, заявив 5 грудня народний депутат Єгор Чернєв. Говорячи на цю резонансну тему. Він повідомив, що профільний комітет Радт неодноразово викликав на засідання представників Міноборони через такі випадки. "На жаль все ще є випадки бусифікації. І чесно кажучи, ми приймали новий закон про мобілізацію для того, щоб дати більше повноважень ТЦК і прибрати їх з вулиць", - сказав нардеп.

Раніше офіцер групи комунікацій штабу 125-ї ОБр ТрО Андрій Дуткевич сказав, що "бусифікації" в Україні вдалося б уникнути, якби всі військовозобов'язані дотримувалися закону й вчасно оновлювали свої військово-облікові дані.

За словами військового та голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, "бусифікацію", як правило, застосовували серед ухилянтів та людей, які перебували в розшуку.

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