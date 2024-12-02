Ця тема цікава деяким політикам, щоб підняти свої рейтинги, вважає Тимочко.

"Бусифікацію", як правило, проводили серед ухилянтів та людей, які перебували в розшуку. Про це заявив військовий та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Radio NV.

"Раніше цим дійсно займалися працівники центрів комплектування, але вони не просто йшли і ловили людей на дорозі. Це, як правило, був ухилянт або людина, яка перебувала в розшуку. І так, вони дійсно були забов'язані доставити. Інше питання, що відбувався спротив", - заявив він.

Також, за словами Тимочка, це питання широко висвітлювали медіа та політики заради своїх рейтингів.

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"Це розкручувалося в медіа і подавалося, як хотіли. І політикам це вигідно, завжди хочеться когось скривдженого захистити, це політичні рейтинги. І медійно нарізалося шматками і передавалося", - зауважив голова Ради резервістів.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, офіцер групи комунікацій штабу 125-ї ОБр ТрО Андрій Дуткевич заявив, що "бусифікації" в Україні вдалося б уникнути, якби всі військовозобов'язані дотримувалися закону й вчасно оновлювали свої військово-облікові дані.

"Насправді ніякої "бусифікації" не було б, якби громадяни дотримувалися закону. Тобто своєчасне оновлення даних, похід до ТЦК і все те, про що йдеться в законі про мобілізацію. Утім, цього не відбувається. Тому в нас є "бусифікація" порушників закону про мобілізацію", - сказав він.

Офіцер зазначив, що мобілізація є складним процесом. За його словами, держава робить усе можливе, щоб повернути цей процес у бік справедливості.

Дуткевич додав, що рекрутингові центри здатні підібрати оптимальні посаду та підрозділ для рекрута, які відповідатимуть його навичкам і знанням.

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