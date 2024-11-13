Він пояснив, що процес рекрутингу постійно вдосконалюється та дозволяє претенденту обрати спеціальність й підрозділ.

Зараз ідеальний час для того, щоб стати частиною української армії. Для претендентів є можливості вибору підрозділу і спеціальності, заявив військовий з позивним "Фенікс" у коментарі "Новини Live".

Як зазначив воїн, у перші місяці війни у добровольців не було часу, що визначитися з підрозділом та військовою професією. Тоді військові діяли інтуїтивно з огляду на обставини. Зараз ситуація змінилася.

"Ти можеш обрати собі спеціальність, яка тобі довподоби. Ти можеш обрати підрозділ... Ти можеш поспілкуватися з можливими своїми командирами, побачити, в якому ключі ти можеш бути найбільш ефективним. І це не означає, що ти повинен бути там піхотинцем чи штурмовиком. Дуже багато є військових професій, які зараз потрібні", - сказав "Фенікс", звертаючись до чоловіків, які все ще сумніваються щодо вступу до лав Сил оборони.

Військовий також зауважив, що українська армія модернізується, а процес рекрутингу цьому сприяє. Армія навчається для покращення ефективності. Новобранці проходять багато підготовок: не тільки базову, а й для того, щоб отримати свою чітку спеціалізацію.

"До того, як ти попадеш безпосередньо на лінію зіткнення, може пройти чотири, п'ять, шість, вісім місяців", - зазначив "Фенікс".

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше УНІАН писав, що депутатка Юлія Яцик повідомила, що Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради запропонувала розформувати ТЦК та СП в Україні. А з працівників, які несуть там службу, створити 10 додаткових бригад.

Таку заяву різко розкритикували в 3 штурмовій бригаді. Так, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін назвав це "пустим популізмом", який "не вартий обговорення". Водночас він додав, що головна проблема ТЦК та СП – це корупція і владі треба працювати в першу чергу з цим аспектом.

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