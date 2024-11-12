Замість військкоматів можуть створити рекрутингові центри.

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати ТЦК та СП й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це в етері Ранок.LIVE повідомила депутатка Юлія Яцик.

Вона уточнила, що про це йдеться у звіті комісії, та в Міністерстві оборони України вже працюють над створенням рекрутингових центрів. Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій.

"Що стосується роботи ТЦК, то ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. Щобільше, працівники-військовослужбовці Центрів комплектування є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад. З чисельності сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад", - сказала вона.

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Яцик не уточнила, яку саме кількість співробітників військкоматів пропонується "скоротити" та направити на фронт. За її словами, це службова інформація, яка наразі розголошенню не підлягає.

Що відомо про Юлію Яцик

Згідно з відкритими джерелами, Юлія Яцик - юрист, керівниця "Адвокатської компанії Юлії Яцик", народний депутат України 9-го скликання. 19 липня 2024 року вийшла зі складу фракції "Слуга народу".

Відомо, що у соціальних мережах вона розкритикувала "популяризацію", публічну підтримку та проведення масових заходів на захист ЛГБТ-спільноти. Окрім цього депутатка заявила, що "культивує традиційні відносини та сімейні цінності".

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, пресслужба Вінницького обласного ТЦК та СП нагадала, що в Україні кожного року з січня по березень здійснюють приписку юнаків, яким виповнилось 17 років.

У такій процедурі беруть участь всі допризовники, які проживають на території того чи іншого району або міста. Зазначається, що приписка проводиться впродовж року для тих, хто вчасно не пройшов її до призовних дільниць. У період приписки допризовників вивчаються їхні ділові, індивідуально-психологічні та моральні якості.

Також у ТЦК розповіли, скільки може тривати адміністративне затримання в межах мобілізації. За словами речника військкомату, людина може перебувати в ТЦК та СП необхідний час для перевірки даних, проходження військово-лікарської комісії, а також для очікування відправлення до навчального центру, якщо вона буде мобілізована.

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