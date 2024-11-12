Він зазначив, що для українців, які "втомилися від війни", є всього два варіанти розвитку подій на майбутнє.

Військовий медик 36-ої бригади морської піхоти Дмитро Селютін, який повернувся з російського полону, різко звернувся до ухилянтів.

Як заявив Селютін в інтерв'ю "Конкуренту", українці, які втомилися від війни або не хочуть донатити, повинні йти воювати або виїхати з України без права на повернення.

"Це ті, хто каже, що "втомилися від війни, чому ми маємо ховатися вдома від ТЦК і чому ми маємо скидати гроші, адже держава забезпечує". Не хочеш донатити, не хочеш допомагати армії - йди туди, і тобі допоможуть. Два варіанти. Або за кордон - без права на повернення. Коли добре жилося, всі сюди їхали. Погано стало – виїжджають. Дивно якось", - сказав військовий.

Новини про ухилянтів

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прикордонники фіксують багато спроб чоловіків призовного віку незаконно потрапити за кордон через річку Тиса на Закарпатті. Деякі з них виявляються смертельними.

Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко сьогодні, 7 листопада, заявив, що з початку повномасштабної війни понад 40 осіб загинули під час подолання важкодоступних гірських місцевостей або кордону по річках.

Нещодавно стало відомо, що військовий на позивний "Спліт", який наразі служить зв’язківцем прикордонного підрозділу, що захищає Харківський напрямок, рік тому намагався перепливти Тису, щоб залишити Україну.

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